Teheran odbija kapitulaciju
Zašto Iran ne popušta, unatoč žestokim gubicima
Nespremnost Teherana da kapitulira dok rat ulazi u četvrti tjedan povezana je s njegovom kontrolom nad Hormuškim tjesnacem, kažu regionalni dužnosnici.
Kako rat u Iranu ulazi u četvrti tjedan, a američke operacije sve su više usmjerene na globalne tokove energije, Teheran odbija pokušaje pronalaska diplomatskog izlaza iz sukoba koji su pokrenule Sjedinjene Države i Izrael, prema riječima dužnosnika u regiji, piše Washington Post.
Umjesto toga, Iran pojačava napade na susjede, računajući da može brže povećati globalni gospodarski pritisak nego što ga Trumpova administracija može ublažiti vojnom silom, rekli su iranski diplomat, dva europska diplomata u regiji i jedan visoki arapski dužnosnik, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti.
Iranska nespremnost na popuštanje povezana je s moći koju ima nad Hormuškim tjesnacem, kroz koji prolazi oko petine svjetskih isporuka goriva, a koji je Teheran djelomično zatvorio, uzdrmavši energetska tržišta. Predsjednik Donald Trump dao je Iranu rok od 48 sati da ponovno otvori ključni plovni put, zaprijetivši da će „sravniti sa zemljom” elektrane u zemlji ako Teheran ne popusti.
Djelomičnim zatvaranjem tjesnaca Iran pokušava „učiniti ovu agresiju iznimno skupom za agresore”, rekao je iranski diplomat. „Mi smo sami protiv najveće vojne supersile u povijesti.”
Iransko vodstvo svoju sposobnost kontrole tjesnaca i izdržavanja američko-izraelskih napada vidi kao kratkoročnu pobjedu, no istodobno je duboko zabrinuto zbog dugoročnih posljedica i sposobnosti oporavka zemlje.
„Dok god režim postoji, može stvarati strah u regiji i destabilizirati međunarodna tržišta cijenama nafte i plina. Za njih je to pobjeda”, rekao je jedan europski diplomat. „Ne osjećaju pritisak za pregovore.”
Ekonomske posljedice sukoba za SAD i Europu zasad su ocijenjene kao „umjerene”, iako rast cijena energije izaziva zabrinutost u Washingtonu.
Prije nego što je Trump postavio rok, Pentagon je intenzivirao operacije oko Hormuškog tjesnaca, povećao broj zračnih napada i rasporedio dodatne napadne helikoptere. Otvaranje tjesnaca silom zahtijevalo bi uklanjanje iranskih položaja kako bi američki ratni brodovi mogli pratiti tankere.
Ministarstvo financija SAD-a pokušalo je ublažiti pritisak na tržišta ublažavanjem sankcija na iransku naftu koja je već bila ukrcana na brodove.
Dužnosnici iz Katara i Omana kontaktirali su Iran u vezi s mogućim primirjem, procijenivši da ni snažna američko-izraelska vojna sila ne može brzo srušiti iransku vladu. Iran je odgovorio da je spreman na pregovore samo ako SAD i Izrael prvi prekinu napade.
„Iran nije spreman na prerano primirje poput prošlogodišnjeg sukoba”, rekao je iranski diplomat, dodajući da bi Teheran tražio jamstva o nenapadanju i financijsku naknadu štete.
SAD i Izrael pogodili su više od 15.000 ciljeva u Iranu, prema Pentagonu, uništivši vojnu infrastrukturu, civilne objekte i eliminirajući visoke dužnosnike. Iransko ministarstvo zdravstva navodi da je poginulo više od 1.200 civila.
U proteklom tjednu ubijena su i četiri visoka iranska dužnosnika, uključujući Alija Larijanija.
Sukob se proširio i na regionalnu energetsku infrastrukturu – Iran je uzvratio napadima na Katar, Saudijsku Arabiju i Kuvajt nakon udara na plinsko polje South Pars.
„I dalje smo na putu eskalacije”, rekao je Alan Eyre iz Instituta za Bliski istok. Iransko vodstvo vjeruje da može natjerati Trumpa na povlačenje povećanjem ekonomskog pritiska.
Ubojstva visokih dužnosnika dodatno su smanjila spremnost Teherana na pregovore, osobito nakon smrti Larijanija, koji je imao važne kontakte sa Zapadom.
Unatoč javnim porukama prkosa, iransko vodstvo zabrinuto je zbog dugoročnih posljedica rata, uključujući unutarnju političku nestabilnost i moguće nove prosvjede.
„Najkritičniji trenutak za njih nije tijekom bombardiranja, nego nakon što ono prestane”, rekao je jedan analitičar.
