Iranska nespremnost na popuštanje povezana je s moći koju ima nad Hormuškim tjesnacem, kroz koji prolazi oko petine svjetskih isporuka goriva, a koji je Teheran djelomično zatvorio, uzdrmavši energetska tržišta. Predsjednik Donald Trump dao je Iranu rok od 48 sati da ponovno otvori ključni plovni put, zaprijetivši da će „sravniti sa zemljom” elektrane u zemlji ako Teheran ne popusti.