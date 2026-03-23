Trump kaže da želi završiti rat. Hoće li mu Iran to dopustiti?

Čak i prije početka rata, iranski dužnosnici više su puta upozoravali da, iako bi američki predsjednik Donald Trump mogao započeti sukob s Teheranom, on neće biti taj koji će odlučivati o njegovom završetku.
Sada Trump zauzima optimističan ton, sugerirajući da bi se rat mogao bližiti kraju, iako iransko ministarstvo vanjskih poslova poriče da se vode bilo kakvi razgovori.
Tijekom posljednjih nekoliko tjedana Iran je mnoge iznenadio razmjerom i upornošću svoje sposobnosti da poremeti globalno gospodarstvo, učinkovito zatvarajući najvažnije svjetsko energetsko usko grlo, dok istodobno nastavlja napadati svoje susjede i Izrael, unatoč tvrdnjama administracije Donalda Trumpa da je njegova sposobnost odmazde "uništena".
Kada je Teheran uoči ovog rata obnovio razgovore s Washingtonom, učinio je to iz svoje najslabije pozicije dosad, s velikim dijelom regionalnog utjecaja narušenim dvogodišnjom izraelskom kampanjom protiv njegovih saveznika, te s nuklearnim utjecajem znatno oslabljenim američkim i izraelskim napadima na njegova postrojenja, piše CNN-ov Abbas Al Lawati u analizi.
Sada, dok se učinci rata šire diljem svijeta, čini se da Iran ima znatno više pregovaračke moći u razgovorima sa SAD-om nego prije sukoba, te će je vjerojatno iskoristiti, računajući na sve veći pritisak na Trumpa u zemlji i inozemstvu da okonča rat.
To pomaže objasniti zašto su njegovi zahtjevi bili tako opsežni: trajni kraj rata s jamstvima da se neće obnoviti, smanjenje američke vojne prisutnosti u regiji, naknada štete i novi "status quo" u Hormuškom tjesnacu koji odražava iranske interese.
Zajedno, ovi zahtjevi sugeriraju da Teheran vjeruje da pregovara s pozicije moći i nastoji iskoristiti trenutak kako bi preoblikovao regionalnu ravnotežu snaga u svoju korist.
Gotovo svi ovi zahtjevi bili bi neuspješni za SAD i Izrael te bi washingtonske saveznike u Perzijskom zaljevu ostavile suočene s ohrabrenijim i tvrdokornijim Iranom, onim koji je desetljećima dugi posrednički sukob pretvorio u otvoreni rat u posljednja tri tjedna.
Čak i kada bi Trump bio spreman razmotriti takve uvjete, daleko je od sigurnog da bi mogao pridobiti Izrael. Za Iran je SAD možda snažniji protivnik, ali Izrael ostaje bliža i dugotrajnija prijetnja.
