CNN: Osumnjičeni se u manifestu nazivao "prijateljskim saveznim atentatorom"

Osumnjičeni napadač na sinoćnjoj večeri dopisnika Bijele kuće u manifestu koji je nekoliko minuta prije incidenta podijelio s članovima obitelji nazvao se "prijateljskim saveznim atentatorom“, rekao je izvor upoznat sa slučajem za CNN.
U manifestu se navodi da je osumnjičeni namjeravao ciljati dužnosnike administracije, ali je također istaknuo da ne planira napadati policiju, dodaje izvor.
Ipak, dužnosnik policije Washingtona izjavio je u subotu navečer da su osumnjičeni i policijski službenici "razmijenili vatru".
New York Post prvi je izvijestio o postojanju manifesta.
Osumnjičeni napadač koji je u subotu navečer prošao kroz sigurnosnu kontrolu na večeri dopisnika Bijele kuće napisao je manifest u kojem je "jasno naveo da želi ciljati dužnosnike administracije", a dokument je nekoliko minuta prije incidenta poslao članovima obitelji, koji su ga potom proslijedili policiji, priopćila je Bijela kuća za CNN.
Brat Colea Tomasa Allena obavijestio je policiju u New Londonu u saveznoj državi Connecticut o navodnom manifestu koji je Allen poslao obitelji neposredno prije incidenta. Iz Bijele kuće navode da je obitelj također, svega nekoliko minuta prije događaja, kontaktirala policiju.
Trump: Tajna služba bila je sjajna
Predsjednik Donald Trump izjavio je za Fox News: "Čuo sam za situaciju u New Londonu i volio bih da su nas o tome ranije obavijestili, ali što je tu je. Sinoć smo imali sjajnu skupinu ljudi. Bili su snažni, a Tajna služba je bila izvanredna. Zaustavili su ga na mjestu."
Policija New Londona nije željela komentirati slučaj, ali je najavila da će se oglasiti kasnije tijekom dana.
Bijela kuća je također navela da su američka Tajna služba i policija okruga Montgomery razgovarali sa sestrom osumnjičenog u obiteljskoj kući u Rockvilleu (Maryland). Ona je rekla da je njezin brat sklon radikalnim izjavama te da je u svom govoru spominjao plan da učini "nešto".
Potvrdila je i da je Allen kupio dva pištolja i jednu sačmaricu te ih držao u kući roditelja, koji navodno nisu znali da ondje skladišti oružje.
Sestra je rekla da je redovito odlazio na streljanu i trenirao s oružjem te da je bio član skupine pod nazivom "The Wide Awakes". Također je navela da je ranije sudjelovao na prosvjedu protiv Trumpa u Kaliforniji pod nazivom "No Kings".
Prema Bijeloj kući, Allenovi profili na društvenim mrežama sadržavali su izraženu retoriku protiv Trumpa i kršćanstva.
