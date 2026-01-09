VIDEO / Iran u kaosu, prosvjednici: "Smrt diktatoru! Ovo je posljednja bitka!"

Pahlavi je rekao da će ponuditi daljnje planove ovisno o odazivu na njegov poziv. Njegova potpora Izraelu i potpora iz Izraela ranije su izazivale kritike — osobito nakon 12-dnevnog rata koji je Izrael vodio protiv Irana u lipnju. Prosvjednici su u nekim demonstracijama uzvikivali potporu šahu, no nije jasno znači li to potporu samom Pahlaviju ili želju za povratkom u vrijeme prije Islamske revolucije 1979. godine.