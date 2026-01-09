vrhovni vođa prijeti odmazdom
VIDEO / Iran u kaosu, prosvjednici: "Smrt diktatoru! Ovo je posljednja bitka!"
Iran je u petak dao do znanja da će se sigurnosne snage obračunati s prosvjednicima, izravno prkoseći obećanju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će podržati one koji mirno prosvjeduju, dok je broj poginulih porastao na najmanje 50.
Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei odbacio je Trumpa kao osobu s rukama „uprljanim krvlju Iranaca“, dok su pristaše uzvikivale „Smrt Americi!“ u snimkama koje je emitirala iranska državna televizija. Državni mediji kasnije su prosvjednike više puta nazivali „teroristima“, čime je stvorena podloga za nasilni obračun kakav je uslijedio nakon drugih nacionalnih prosvjeda posljednjih godina, piše AFP.
Prosvjednici „uništavaju vlastite ulice … kako bi ugodili predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država“, rekao je Hamenei okupljenima u svom kompleksu u Teheranu. „Jer je rekao da će im priteći u pomoć. Trebao bi obratiti pažnju na stanje u vlastitoj zemlji.“
Šef iranskog pravosuđa Gholamhossein Mohseni-Ejei zasebno je obećao da će kazne za prosvjednike „biti odlučne, maksimalne i bez ikakve pravne popustljivosti“.
Iz Washingtona nije bilo trenutačne reakcije, iako je Trump više puta ponovio prijetnju da će napasti Iran ako prosvjednici budu ubijani — prijetnja koja je dobila dodatnu težinu nakon američke vojne akcije u kojoj je zarobljen venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro.
Internet isključen
Unatoč tome što je iranska teokracija isključila zemlju s interneta i međunarodnih telefonskih poziva, kratki videozapisi koje su dijelili aktivisti navodno prikazuju prosvjednike kako skandiraju protiv iranske vlasti oko lomača, dok su krhotine prekrivale ulice glavnog grada Teherana i drugih područja do ranih sati petka.
Iranski državni mediji optužili su „terorističke agente“ SAD-a i Izraela za podmetanje požara i poticanje nasilja. Također su naveli da je bilo „žrtava“, bez dodatnih pojašnjenja.
Puni razmjeri prosvjeda nisu se mogli odmah utvrditi zbog prekida komunikacija, no to je predstavljalo još jednu eskalaciju nemira koji su započeli zbog lošeg stanja iranskog gospodarstva i prerasli u najozbiljniji izazov vlastima u posljednjih nekoliko godina. Prosvjedi se postupno pojačavaju otkako su započeli 28. prosinca.
Demonstracije su uključivale povike potpore šahu
Prosvjedi su također predstavljali prvi test može li iransku javnost pridobiti prijestolonasljednik Reza Pahlavi, čiji je teško bolesni otac pobjegao iz Irana neposredno prije Islamske revolucije 1979. godine. Pahlavi, koji je u četvrtak navečer pozvao na prosvjede, isto je tako pozvao na demonstracije u petak u 20 sati.
Demonstracije su uključivale povike potpore šahu, što je u prošlosti moglo donijeti smrtnu kaznu, ali sada naglašava bijes koji pokreće prosvjede započete zbog propalog gospodarstva.
Dosad je nasilje povezano s demonstracijama odnijelo najmanje 50 života, dok je više od 2.270 ljudi pritvoreno, priopćila je američka organizacija Human Rights Activists News Agency.
„Ono što je preokrenulo tijek prosvjeda bili su pozivi bivšeg prijestolonasljednika Reze Pahlavija da Iranci izađu na ulice u 20 sati u četvrtak i petak“, rekla je Holly Dagres, viša suradnica Washingtonskog instituta za bliskoistočnu politiku. „Prema objavama na društvenim mrežama postalo je jasno da su Iranci odgovorili i ozbiljno shvatili poziv na prosvjede kako bi srušili Islamsku Republiku.“
„Upravo zato je internet isključen: kako bi se spriječilo da svijet vidi prosvjede. Nažalost, to je vjerojatno pružilo i zaklon sigurnosnim snagama da ubijaju prosvjednike.“
Prosvjedi u četvrtak navečer prethodili su gašenju interneta
Kad je sat otkucao 20 sati u četvrtak, četvrti diljem Teherana eruptirale su skandiranjem, rekli su svjedoci. Uzvici su uključivali „Smrt diktatoru!“ i „Smrt Islamskoj Republici!“ Drugi su hvalili šaha, vičući: „Ovo je posljednja bitka! Pahlavi će se vratiti!“ Tisuće ljudi moglo se vidjeti na ulicama prije nego što su sve komunikacije s Iranom prekinute.
„Iranci su večeras zatražili svoju slobodu. Kao odgovor, režim u Iranu prekinuo je sve komunikacijske linije“, rekao je Pahlavi. „Isključio je internet. Prekinuo je fiksne linije. Možda će čak pokušati ometati satelitske signale.“
Pozvao je europske čelnike da se pridruže Trumpu u obećanju da će „režim pozvati na odgovornost“.
„Pozivam ih da iskoriste sva tehnička, financijska i diplomatska sredstva kako bi se komunikacija s iranskim narodom ponovno uspostavila, kako bi se njihov glas i njihova volja mogli čuti i vidjeti“, dodao je. „Ne dopustite da glasovi mojih hrabrih sunarodnjaka budu utišani.“
Pahlavi je rekao da će ponuditi daljnje planove ovisno o odazivu na njegov poziv. Njegova potpora Izraelu i potpora iz Izraela ranije su izazivale kritike — osobito nakon 12-dnevnog rata koji je Izrael vodio protiv Irana u lipnju. Prosvjednici su u nekim demonstracijama uzvikivali potporu šahu, no nije jasno znači li to potporu samom Pahlaviju ili želju za povratkom u vrijeme prije Islamske revolucije 1979. godine.
Isključenje interneta očito je pogodilo i iranske državne i poluslužbene novinske agencije. Priznanje državne televizije u 8 sati ujutro u petak predstavljalo je prvo službeno očitovanje o prosvjedima.
Državna televizija tvrdila je da su prosvjedi bili nasilni i da su uzrokovali žrtve, ali bez dodatnih detalja. Također je navela da su tijekom prosvjeda zapaljeni „privatni automobili građana, motocikli, javni prostori poput metroa, vatrogasna vozila i autobusi“. Državna televizija kasnije je izvijestila da je nasilje tijekom noći u gradu Hamedanu, oko 280 kilometara jugozapadno od Teherana, odnijelo šest života.
Europska unija i Njemačka osudile su nasilje nad prosvjednicima.
Trump obnavlja prijetnju zbog smrti prosvjednika
Iran se posljednjih godina suočava s valovima nacionalnih prosvjeda. Kako su se sankcije pojačavale, a Iran se borio nakon 12-dnevnog rata, njegova valuta rijal kolabirala je u prosincu, dosegnuvši tečaj od 1,4 milijuna za dolar. Prosvjedi su započeli ubrzo nakon toga, uz skandiranje protiv iranske teokracije.
Još uvijek nije jasno zašto iranske vlasti zasad nisu snažnije krenule na prosvjednike. Trump je prošlog tjedna upozorio da će, ako Teheran „nasilno ubija mirne prosvjednike“, Amerika „priskočiti u pomoć“.
U intervjuu za voditelja Hugha Hewitta, emitiranom u četvrtak, Trump je ponovio svoje obećanje.
„Iranu je vrlo snažno rečeno, još snažnije nego što sada govorim vama, da će, ako to učine, platiti paklenu cijenu“, rekao je Trump.
Izbjegao je odgovor na pitanje bi li se sastao s Pahlavijem.
„Nisam siguran bi li to u ovom trenutku bilo primjereno za predsjednika“, rekao je Trump. „Mislim da bismo trebali pustiti sve da izađu van i vidjeti tko će se pojaviti.“
Govoreći u intervjuu za Seana Hannityja, emitiranom u četvrtak navečer na Fox Newsu, Trump je otišao i korak dalje, sugerirajući da bi 86-godišnji vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei mogao razmišljati o odlasku iz Irana.
„On traži kamo otići“, rekao je Trump. „Postaje jako loše.“
