Oglas

objavio predsjednik parlamenta

FOTO, VIDEO / Iranski zastupnici u odorama revolucionarne garde proglasili europske vojske “terorističkim skupinama”

author
Hina
|
01. velj. 2026. 10:19
zastupnici u odorama iranske revolucionarne garde
Screenshot / X

Iran je proglasio europske vojske “terorističkim skupinama”, objavio je u nedjelju predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, nakon što je Europska unija stavila Iransku revolucionarnu gardu (IRGC) na popis “terorističkih organizacija”.

Oglas

“U skladu s člankom 7. Zakona o protumjerama u vezi proglašenja Korpusa islamske revolucionarne garde terorističkom organizacijom, vojske europskih zemalja smatraju se terorističkim skupinama“, rekao je Ghalibaf parlamentu.

„Pokušavajući napasti Revolucionarnu gardu… Europljani su si zapravo pucali u nogu i ponovno donijeli odluku protiv interesa svog naroda slijepo se pokoravajući Amerikancima“, rekao je Ghalibaf zastupnicima.

Ghalibaf i zastupnici bili su odjeveni u uniformu IRGC-a u znaku solidarnosti.

Nisu još jasne neposredne posljedice ove odluke. EU je u četvrtak označila simboličnu promjenu u svom pristupu iranskom vodstvu proglasivši Revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom, nakon najkrvavijeg obračuna s prosvjedima u Iranu od 1979.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Terorističke organizacije iran iranska revolucionarna garda terorizam

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ