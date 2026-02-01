FOTO, VIDEO / Iranski zastupnici u odorama revolucionarne garde proglasili europske vojske “terorističkim skupinama”

Iran je proglasio europske vojske “terorističkim skupinama”, objavio je u nedjelju predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, nakon što je Europska unija stavila Iransku revolucionarnu gardu (IRGC) na popis “terorističkih organizacija”.
“U skladu s člankom 7. Zakona o protumjerama u vezi proglašenja Korpusa islamske revolucionarne garde terorističkom organizacijom, vojske europskih zemalja smatraju se terorističkim skupinama“, rekao je Ghalibaf parlamentu.
Today in Tehran:— Behnam Gholipour (@beehnam) February 1, 2026
1️⃣ MPs wore IRGC uniforms to work.
2️⃣ Chanted "Death to America/Europe."
3️⃣ Labeled all 27 EU armies as "Terrorists." This is the regime Ali Larijani claims is "ready for negotiations.
" Don't be fooled by the lies. They are preparing for a showdown.@POTUS… pic.twitter.com/4b1vn3i432
„Pokušavajući napasti Revolucionarnu gardu… Europljani su si zapravo pucali u nogu i ponovno donijeli odluku protiv interesa svog naroda slijepo se pokoravajući Amerikancima“, rekao je Ghalibaf zastupnicima.
Ghalibaf i zastupnici bili su odjeveni u uniformu IRGC-a u znaku solidarnosti.
Today, members of the regime's parliament dressed in IRGC uniforms and chanted "Death to America"— Neil Stone (@DrNeilStone) February 1, 2026
Do these look like people you want to make a DEAL with?
No deals
Defeat. Topple. Regime change.
FREE IRAN
pic.twitter.com/BYF67oKf8s
Nisu još jasne neposredne posljedice ove odluke. EU je u četvrtak označila simboličnu promjenu u svom pristupu iranskom vodstvu proglasivši Revolucionarnu gardu terorističkom organizacijom, nakon najkrvavijeg obračuna s prosvjedima u Iranu od 1979.
