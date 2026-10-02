Naručujete izvan EU-a? Na male pakete stiže nova naknada od 2 eura, uz carinu od 3 eura

Uspostavlja se i jedinstveni EU Centar za carinske podatke sa sjedištem u francuskom Lilleu, koji će početi s radom 2027., a evidentiranje uvoza u EU i izvoza iz EU u novom EU Centru za carinske podatke bit će obvezno za poduzeća koja se bave e-trgovinom od 1. srpnja 2028., dok će od 1. ožujka 2034. biti obavezno i za sve ostale trgovce, piše u objavi na web stranicama HOK-a.