POSKUPLJENJE
Naručujete izvan EU-a? Na male pakete stiže nova naknada od 2 eura, uz carinu od 3 eura
Europska unija (EU) predložila je plaćanje dodatna dva eura naknade po stavci za uvoz paketa malih vrijednosti do 150 eura iz trećih zemalja, što znači da će se taj iznos plaćati uz privremenu carinu od tri eura, objavila je Hrvatska obrtnička komora (HOK) na svojim web stranicama.
Oglas
Informacija o tome nadovezuje se na uvođenje naknade za rukovanje malim paketima na razini cijele EU, koja će se primjenjivati uz privremenu carinu od tri eura na pošiljke vrijednosti ispod 150 eura, koja je na snazi od 1. srpnja 2026., dodaju iz HOK-a.
Iz HOK-a na web stranicama prenose i da je Vijeće EU usvojilo prijedlog Uredbe o uspostavi Carinskog zakonika i Carinskog tijela EU, kojim će platforma za e-trgovinu, a koje se nalaze izvan EU, morati plaćati carinu, što je do sada plaćao krajnji potrošač u EU.
Uvode se sankcije za subjekte u e-trgovini koji ne ispunjavaju svoje carinske obveze te pojednostavljenje carinskih postupaka za najpouzdanije trgovce.
Kako bi se pokrio rast troškova praćenja sve većeg broja malih paketa koji u EU ulaze e-trgovinom, do 1. studenoga 2026. uvest će se naknada za rukovanje za male pakete na razini cijele EU, koja će se plaćati uz privremenu carinu od tri eura na pošiljke vrijednosti ispod 150 eura i koja se već primjenjuje od 1. srpnja 2026. godine.
Visinu te naknade utvrdit će Komisija prije nego što je države članice počnu primjenjivati.
Uspostavlja se i jedinstveni EU Centar za carinske podatke sa sjedištem u francuskom Lilleu, koji će početi s radom 2027., a evidentiranje uvoza u EU i izvoza iz EU u novom EU Centru za carinske podatke bit će obvezno za poduzeća koja se bave e-trgovinom od 1. srpnja 2028., dok će od 1. ožujka 2034. biti obavezno i za sve ostale trgovce, piše u objavi na web stranicama HOK-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas