Anušić komentirao naoružavanje Srbije: Mi protuodgovor imamo!

Hrvatska je svjesna da Srbija već 10 godina intenzivno naoružava svoju vojsku vrlo ozbiljnim napadačkim sustavima te da ne prestaje s retorikom "koju je imala i 90-ih godina", a koja je dovela do krvavih ratova u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, kazao je ministar na međunarodnoj konferenciji obrambene industrije “EU 4 Defence Readiness” u Zadru.