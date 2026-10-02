"Kritična situacija"
Bosanac: Vlada je EU sredstva za Centar za gospodaranje otpadom usmjerila u stanovanje i obranu
Zastupnik stranke Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o rezultatima europskog istraživanja na PFAS u organizmu, otpadu u Gospiću, a komentirao je i slučaj Romane Jerković.
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