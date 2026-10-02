Oglas

"Kritična situacija"

Bosanac: Vlada je EU sredstva za Centar za gospodaranje otpadom usmjerila u stanovanje i obranu

author
N1 Info
|
02. lis. 2026. 12:40
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Zastupnik stranke Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o rezultatima europskog istraživanja na PFAS u organizmu, otpadu u Gospiću, a komentirao je i slučaj Romane Jerković.

Oglas

PROČITAJTE JOŠ

Teme
n1 tv n1tv video gordan bosanac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ