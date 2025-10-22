FOTO, VIDEO / Neredi u Dublinu, protuimigrantski prosvjednici sukobili se s policijom

Protuimigrantski prosvjednici u utorak su zapalili policijski automobil kod centra za azilante, rekao je ministar pravosuđa, dan nakon što je muškarac uhićen za napad na djevojku u blizini.
Oglas
Irish Times, koji je objavio video paljenja policijskog automobila, izvijestio je da je više od 500 ljudi sudjelovalo u prosvjedu u zapadnom Dublinu u utorak navečer.
Na videima koje su na X-u objavili irski mediji i protuimigrantski aktivisti mogli su se vidjeti ljudi kako drže irske zastave i transparente s protumigrantskim sloganima. Prosvjednici su policajce gađali staklenim bocama i pirotehnikom.
🚨HOLY SH*T: Thousands of Irish citizens hit the street directly outside the “city-west hotel” in Dublin.— The British Patriot (@TheBritLad) October 21, 2025
This is the hotel that housed a migrant who allegedly raped a 10 year old Irish girl yesterday.
The Irish truly have had enough. pic.twitter.com/pIbDGxBWhG
Policija je u utorak objavila da je muškarac u 20-im godinama optužen nakon ozbiljnog napada na maloljetnicu u tom području.
Vođa najveće opozicijske stranke Sinn Fein u parlamentu u utorak je naveo izvješća prema kojemu je napadaču u ožujku ove godine naređena deportacija.
🚨🇮🇪DUBLIN RIOTS LATEST:— Knights Templar International (@KnightsTempOrg) October 21, 2025
Chaos unfolding tonight as thousands gather outside the migrant accommodation centre in Dublin Citywest.
Reports of young Rioters riding horses to chase Riot police (Only in Ireland) !🔥
Thousands of Irish Patriots on the streets as African illegal… pic.twitter.com/ONxBIX0bHs
I dok je Irska gotovo jedinstven slučaj zemlje u Europi koja nema krajnje desne članove u parlamentu, proteklih godina došlo je do naglog porasta protuimigrantskih skupina koje održavaju redovite skupove i zahtijevaju zauzdavanje imigracije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas