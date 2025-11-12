FOTO, VIDEO / Obilne kiše pretvorile ulice u rijeke, tisuće ljudi u bijegu pred snažnom olujom

Prognoze kažu da će Fung-wong kasnije u srijedu pogoditi krajnji južni dio Tajvana prije nego što se uputi u Tihi ocean. Tajfun je znatno oslabio nakon što je prošao kroz Filipine, gdje je usmrtio 27 ljudi. U rujnu je tajfun izazvao poplave u Hualienu, pri čemu je poginulo 18 ljudi.