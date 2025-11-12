FOTO, VIDEO / Obilne kiše pretvorile ulice u rijeke, tisuće ljudi u bijegu pred snažnom olujom

Tajvan je evakuirao više od 8300 osoba uoči dolaska tajfuna Fung-wong koji je donio obilne kiše na planinsku istočnu obalu i izazvao poplave koje su na nekim mjestima dosezale visinu ramena.
Poslovni objekti i škole bili su zatvoreni u većini južnih područja otoka, a 51 osoba je ozlijeđena.
Televizijske snimke prikazale su teške poplave u dijelovima pretežno ruralnog istočnog okruga Yilan, s vodom do grla, dok su vojnici provodili akcije spašavanja zarobljenih stanovnika.
"Voda je ušla tako brzo. Kiša je padala toliko jako i brzo da to odvodnja nije mogla podnijeti", rekao je ribar Hung Chun-yi, koji je noć proveo čisteći blato iz svoje kuće u istočnom lučkom gradu Suao, nakon što je kuća bila poplavljena vodom dubokom 60 centimetara.
Vatrogasna služba priopćila je da je oko 8300 ljudi premješteno iz svojih domova na sigurnija područja, uglavnom u Yilanu i obližnjem Hualienu, gdje je monsunski vjetar sa sjevera dodatno pojačao kišu u kombinaciji s neuobičajeno kasnim tajfunom za ovo doba godine.
U gradu Dongshanu u Yilanu u utorak je palo 794 milimetara kiše.
Prognoze kažu da će Fung-wong kasnije u srijedu pogoditi krajnji južni dio Tajvana prije nego što se uputi u Tihi ocean. Tajfun je znatno oslabio nakon što je prošao kroz Filipine, gdje je usmrtio 27 ljudi. U rujnu je tajfun izazvao poplave u Hualienu, pri čemu je poginulo 18 ljudi.
Ovotjedni tajfun neće izravno utjecati na sjeverni grad Hsinchu, sjedište TSMC-a, vodeće svjetske kompanije za ugovornu proizvodnju čipova.
