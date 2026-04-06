Visoki iranski dužnosnik sada je potvrdio za novinsku agenciju Reuters da je Teheran zaprimio dvostupanjski plan prekida vatre iz Pakistana te da razmatra prijedlog, javlja Sky News.

Međutim, Iran neće ponovno otvoriti Hormuški tjesnac u zamjenu za “privremeni prekid vatre”, dok Sjedinjene Američke Države nemaju spremnost za trajni prekid vatre, citiran je dužnosnik.

Teheran neće biti pod pritiskom da prihvati rokove i donese odluku, dodao je dužnosnik.