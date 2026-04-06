Rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana ušao je u 39. dan. Iran upozorava na uzvratne napade nakon što je američki predsjednik Donald Trump postavio rok do utorka za Teheran da otvori Hormuški tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoje elektrane i mostove. Američko-izraelski napadi pogodili su najmanje 12 gradova diljem Irana, pri čemu je u okrugu Baharestan u Teheranu poginulo 13 ljudi. Iranski napadi diljem Zaljeva se nastavljaju, a pogođeni su objekti za električnu energiju, desalinizaciju vode i naftna postrojenja u Kuvajtu, dok je naftno postrojenje bilo meta napada u Bahreinu.
10:00
prije 3 min.
Iran potvrdio da je primio plan prekida vatre – ali kaže da SAD nema spremnost za dogovor
Visoki iranski dužnosnik sada je potvrdio za novinsku agenciju Reuters da je Teheran zaprimio dvostupanjski plan prekida vatre iz Pakistana te da razmatra prijedlog, javlja Sky News.
Međutim, Iran neće ponovno otvoriti Hormuški tjesnac u zamjenu za “privremeni prekid vatre”, dok Sjedinjene Američke Države nemaju spremnost za trajni prekid vatre, citiran je dužnosnik.
Teheran neće biti pod pritiskom da prihvati rokove i donese odluku, dodao je dužnosnik.
09:59
prije 4 min.
Obavještajni šef IRGC-a ubijen u američko-izraelskim napadima
Šef obavještajne službe Iranske revolucionarne garde ubijen je u američko-izraelskim napadima, objavila je iranska državna novinska agencija Fars.
General-bojnik Seyyed Majid Khademi ubijen je u Iranu “u zoru” jutros, priopćio je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) u izjavi podijeljenoj putem novinske agencije, javlja Sky News.
Njegov sprovod bit će objavljen naknadno, navodi se u priopćenju.
Ni Izrael ni Sjedinjene Američke Države zasad nisu potvrdile napad.
09:42
prije 21 min.
Iran i SAD dobili plan o prekidu vatre i okončanju sukoba
Iran i Sjedinjene Američke Države primili su plan o okončanju sukoba koji predlaže trenutno stupanje na snagu primirja te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, rekao je izvor upućen u prijedloge u ponedjeljak.
Okvir za okončanje borbi je sastavio Pakistan, a poslan je Iranu i SAD-u tijekom noći, kazao je izvor, spominjući pristup od dvije faze s neposrednim primirjem nakon kojeg će doći do sveobuhvatnog sporazuma.
"Svi elementi trebaju biti usuglašeni danas", rekao je izvor, dodajući da će prvotni dogovor biti strukturiran kao memorandum o razumijevanju finaliziran elektronski preko Pakistana, koji predstavlja jedini kanal komunikacije u pregovorima.
09:31
prije 32 min.
Predsjednik Teheranskog tehnološkog sveučilišta Sharif pokazuje štetu nakon napada
Ranije su stigle vijesti o šteti nanesenoj džamiji unutar Tehnološkog sveučilišta Sharif u Teheranu nakon američko-izraelskog napada.
U intervjuu za Tehran Times, predsjednik sveučilišta Masoud Tajrishi rekao je da je još jedna zgrada također pretrpjela oštećenja u napadu na ovu znanstvenu instituciju.
Video isječak koji je Tehran Times objavio na platformi X prikazuje Tajrishija kako stoji pokraj hrpe ruševina ispred oštećene zgrade na sveučilištu.
U prošlosti je nekoliko profesora povezanih sa Sveučilištem Sharif bilo meta napada zbog sumnji na povezanost s iranskim nuklearnim programom, piše Al Jazeera.
U lipnju 2025. godine, napad u Teheranu usmrtio je nuklearnog znanstvenika sa Sveučilišta Sharif, Isara Tabatabaeija Ghomsheha, i njegovu suprugu.
09:10
prije 53 min.
Irački PMF tvrdi da su američko-izraelski napadi pogodili dvije baze
Al Jazeera prenosi izjavu Snaga narodne mobilizacije (PMF).
Iračka paravojna formacija navodi da su izvedeni istodobni američko-izraelski napadi na obavještajno sjedište 25. brigade u pokrajini Niniva te na 52. brigadu u pokrajini Salah al-Din.
Nema trenutačnih informacija o žrtvama.
PMF je dio iračke države i uključuje skupine povezane s Iranom.
Irak je uvučen u sukob, pri čemu skupine povezane s Teheranom i američke snage svakodnevno razmjenjuju napade.
08:52
prije 1 h
Iran odgovorio na Trumpov ultimatum
Iran je odgovorio na ultimatum američkog predsjednika Donalda Trumpa upućivanjem novih prijetnji u vezi s Hormuškim tjesnacem, vitalnom arterijom za globalne isporuke nafte i plina, prenosi agencija dpa.
08:52
prije 1 h
08:28
prije 1 h
Trump predlaže rekordni vojni proračun
Američki predsjednik Donald Trump zatražio je smanjenje neobrambenih troškova za 10% za fiskalnu godinu 2027. i ogromno povećanje vojnog proračuna za 500 milijardi dolara, dok SAD nastavlja svoj rat protiv Irana, prenosi u ponedjeljak Reuters.
08:21
prije 1 h
Iran je pogubio još jednog muškarca zbog navodnog napada na vojni objekt
Iran je pogubio muškarca osuđenog zbog navodnog pokušaja upada u vojni objekt, dan nakon što su dvojica drugih povezanih s incidentom iz siječnja također smaknuta, javlja Al Jazeera.
Islamska studentska novinska agencija, pozivajući se na pravosuđe, izvijestila je da je Ali Fahim obješen nakon što je Vrhovni sud potvrdio njegovu kaznu.
Organizacije za ljudska prava, uključujući Amnesty International, osudile su pogubljenja kao nehumana te tvrde da su mnoga priznanja optuženih iznuđena mučenjem.
Nemiri u siječnju započeli su zbog gospodarskih teškoća i prerasli u nacionalne prosvjede koji su pozivali na rušenje vlasti. Odgovor vlasti doveo je do jednog od najnasilnijih sukoba od revolucije 1979. godine, pri čemu su tisuće ljudi izgubile živote.
08:07
prije 1 h
Deseci poginulih, još jedno sveučilište pogođeno u Iranu dok se američko-izraelski napadi pojačavaju
Teheran je imao još jednu noć teškog bombardiranja, s napadima koji su pogodili istočne, južne i zapadne dijelove glavnog grada.
No, najznačajniji je, piše Al Jazeera, bio napad na Sveučilište tehnologije Sharif, čiji je kampus bio meta, uzrokujući dosad nezabilježenu razinu štete na toj zgradi i drugim objektima u okolici kampusa.
Također znamo da je u blizini pogođeno i plinsko postrojenje. Ovo je četvrto veliko sveučilište koje je pogođeno u posljednjih nekoliko tjedana, što pokazuje prošireni opseg izraelskih i američkih napada, koji sada ciljaju širu infrastrukturu, uključujući sveučilišta, bolnice, škole te naftnu i čeličnu industriju.
Izvan glavnog grada, znamo da se u drugim gradovima nastavlja kampanja zračnih napada od strane Amerikanaca i Izraelaca, uključujući Karaj, Teheran, Shiraz, Isfahan i Bushehr, uz izvještaje o velikoj šteti.
U Bandar-e-Lengehu poginulo je šest osoba, u Qomu pet, a u Baharestanu, malom gradu na južnoj periferiji glavnog grada, poginulo je najmanje 13 ljudi, među kojima i šestero djece.
