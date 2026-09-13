Buran tjedan u Strasbourgu: Raspravljat će se o Gospiću, Mladiću i ruskim napadima, ali to nije sve

Na prijedlog zastupnika Možemo Gordana Bosanca u četvrtak će se održati rasprava na temu “Zaštita zdravlja ljudi od otrovnih tvari”, čiji je povod onečišćenje u Gospiću. Bosanac je predložio da se rasprava vodi pod naslovom “Zaštita zdravlja ljudi od PFAS vječnih kemikalija i drugih toksičnih tvari: nedavni slučaj onečišćene podzemnih voda u Hrvatskoj”, ali taj prijedlog nije prošao.

Na dnevnom redu u utorak je i rasprava o paketu zakonodavnih prijedloga za jačanje europske obrambene spremnosti. Zakon, o kojem će parlament odlučivati u srijedu, namijenjen je ubrzanju ulaganja u obranu.