EUROPSKI PARLAMENT
Buran tjedan u Strasbourgu: Raspravljat će se o Gospiću, Mladiću i ruskim napadima, ali to nije sve
Sljedeći tjedan u Strasbourgu se održava prva plenarna sjednica Europskog parlamenta nakon ljetne stanke na kojoj će središnji događaj biti govor o stanju Unije predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.
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Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen održat će tradicionalni govor o stanju Unije u srijedu ujutro. U tom govoru ona će se osvrnuti na postignuća Komisije u proteklih godinu dana i najaviti nove prioritete za sljedećih 12 mjeseci.
Očekuje se da će Von der Leyen najaviti zakonodavni prijedlog za dobna ograničenja pristupa društvenim mrežama. Stručna skupina koju je ona imenovala predložila je da se djeci do 13 godina ograniči samostalan pristup društvenim mrežama.
Pogreb Ratka Mladića
Predsjednica Komisije trebala bi u kontekstu brzog razvoja umjetne inteligencije govoriti o sigurnosti u digitalnom svijetu, o jačanju obrambenih sposobnosti, potpori Ukrajini, o sve napetijoj geopolitičkoj situaciji.
Također se očekuje da će govoriti o konkurentnosti gospodarstva, migracijama, posljedicama klimatskih promjena.
Posebni gost tijekom njezina govora bit će kanadski premijer Mark Carney koji će se u četvrtak obratiti zastupnicima.
U utorak će zastupnici i povjerenica za proširenje Marta Kos raspravljati o pogrebu ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločina u Srbiji. Kos je zbog toga odgodila planirani posjet Srbiji.
Eskalacija ruskih napada
Zastupnici će u utorak glasati o preporukama za jačanje otpornosti EU-a na vanjsko upletanje i druge prijetnje u sve neprijateljskijem globalnom okruženju
Visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas razgovarat će u utorak sa zastupnicima o eskalaciji ruskih hibridnih napada na države članice. U srijedu će zastupnici glasati o preporukama za jačanje otpornosti na strano upletanje i hibridne prijetnje, koje je pripremio posebni odbor o Europskom štitu za demokraciju.
O Gospiću u četvrtak
Na prijedlog zastupnika Možemo Gordana Bosanca u četvrtak će se održati rasprava na temu “Zaštita zdravlja ljudi od otrovnih tvari”, čiji je povod onečišćenje u Gospiću. Bosanac je predložio da se rasprava vodi pod naslovom “Zaštita zdravlja ljudi od PFAS vječnih kemikalija i drugih toksičnih tvari: nedavni slučaj onečišćene podzemnih voda u Hrvatskoj”, ali taj prijedlog nije prošao.
Na dnevnom redu u utorak je i rasprava o paketu zakonodavnih prijedloga za jačanje europske obrambene spremnosti. Zakon, o kojem će parlament odlučivati u srijedu, namijenjen je ubrzanju ulaganja u obranu.
U srijedu će raspravljati o Ukrajini, koja se suočava s još jednom zimom ruskih napada na gradove i kritičnu infrastrukturu, te, kako se očekuje, pozvati na veću podršku zemlji u borbi protiv ruske agresije.
Irsko predsjedništvo u ponedjeljak i utorak organizira neformalni sastanak ministara država članica zaduženih za kohezijsku politiku, a u petak se neformalno sastaju ministri financija
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