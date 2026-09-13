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PROTEST U ZAGREBU

Roditelji izlaze na prosvjed zbog sigurnosti u školama: Traže pregled učenika i njihovih stvari

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N1 Info
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13. ruj. 2026. 14:46
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PIXSELL/N1
Zeljko Lukunic/PIXSELL/N1 ILUSTRACIJA

Udruga Roditelji za djecu najavila je za ponedjeljak prosvjed ispred Elektrotehničke škole u Konavoskoj ulici u Zagrebu, na kojem će zatražiti dodatne mjere za povećanje sigurnosti u školama

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Udruga Roditelji za djecu najavila je za ponedjeljak prosvjed ispred Elektrotehničke škole u Konavoskoj ulici u Zagrebu, na kojem će zatražiti dodatne mjere za povećanje sigurnosti u školama.

Prosvjed će početi u 10 sati, a organizatori navode da ga održavaju potaknuti nedavnim tragičnim događajem koji je pogodio učenike, školske djelatnike i roditelje.

Tri zahtjeva

Udruga je iznijela tri glavna zahtjeva. Traže da operativni djelatnici u školama dobiju ovlasti za pregled učenika i njihovih stvari prilikom ulaska u školu kako bi se, kako navode, povećala sigurnost svih koji borave u školskim prostorima.

Drugi zahtjev odnosi se na dobnu granicu za odgovornost djece pred zakonom. Organizatori prosvjeda traže njezino spuštanje s 14 na 12 godina, uz obrazloženje da bi se time povećala odgovornost mladih i zaštita drugih.

Treći zahtjev odnosi se na roditelje djece koja počine nasilje. Udruga predlaže uvođenje strožih kazni za roditelje, smatrajući da bi se time potaknula veća odgovornost i briga o djeci.

Tko sve dolazi?

Na prosvjedu bi se, prema najavi organizatora, trebao obratiti Marko Sikirica, stručnjak za sigurnost i zaštitu te otac djevojčice koja je pohađala razred s dječakom stradalim u napadu u zagrebačkoj Osnovnoj školi Prečko.

Među najavljenim govornicima su i bivši hrvatski vaterpolski reprezentativac Vedran Jerković, predsjednica udruge Roditelji za djecu Helena Ančić, profesor Mario Božurić, za kojeg organizatori navode da je dječaku spasio život, te pomoćnica u nastavi Goranka Marković.

Organizatori navode i mogućnost sudjelovanja majke ozlijeđenog djeteta.

Iz udruge poručuju da je cilj prosvjeda upozoriti na sigurnost djece i djelatnika u školama te potaknuti promjene koje bi, prema njihovom mišljenju, trebale spriječiti buduće slučajeve nasilja.

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Teme
napad napad u školi prosvjed roditelji za djecu škola

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