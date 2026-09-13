PROTEST U ZAGREBU
Roditelji izlaze na prosvjed zbog sigurnosti u školama: Traže pregled učenika i njihovih stvari
Udruga Roditelji za djecu najavila je za ponedjeljak prosvjed ispred Elektrotehničke škole u Konavoskoj ulici u Zagrebu, na kojem će zatražiti dodatne mjere za povećanje sigurnosti u školama
Oglas
Udruga Roditelji za djecu najavila je za ponedjeljak prosvjed ispred Elektrotehničke škole u Konavoskoj ulici u Zagrebu, na kojem će zatražiti dodatne mjere za povećanje sigurnosti u školama.
Prosvjed će početi u 10 sati, a organizatori navode da ga održavaju potaknuti nedavnim tragičnim događajem koji je pogodio učenike, školske djelatnike i roditelje.
Tri zahtjeva
Udruga je iznijela tri glavna zahtjeva. Traže da operativni djelatnici u školama dobiju ovlasti za pregled učenika i njihovih stvari prilikom ulaska u školu kako bi se, kako navode, povećala sigurnost svih koji borave u školskim prostorima.
Drugi zahtjev odnosi se na dobnu granicu za odgovornost djece pred zakonom. Organizatori prosvjeda traže njezino spuštanje s 14 na 12 godina, uz obrazloženje da bi se time povećala odgovornost mladih i zaštita drugih.
Treći zahtjev odnosi se na roditelje djece koja počine nasilje. Udruga predlaže uvođenje strožih kazni za roditelje, smatrajući da bi se time potaknula veća odgovornost i briga o djeci.
Tko sve dolazi?
Na prosvjedu bi se, prema najavi organizatora, trebao obratiti Marko Sikirica, stručnjak za sigurnost i zaštitu te otac djevojčice koja je pohađala razred s dječakom stradalim u napadu u zagrebačkoj Osnovnoj školi Prečko.
Među najavljenim govornicima su i bivši hrvatski vaterpolski reprezentativac Vedran Jerković, predsjednica udruge Roditelji za djecu Helena Ančić, profesor Mario Božurić, za kojeg organizatori navode da je dječaku spasio život, te pomoćnica u nastavi Goranka Marković.
Organizatori navode i mogućnost sudjelovanja majke ozlijeđenog djeteta.
Iz udruge poručuju da je cilj prosvjeda upozoriti na sigurnost djece i djelatnika u školama te potaknuti promjene koje bi, prema njihovom mišljenju, trebale spriječiti buduće slučajeve nasilja.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas