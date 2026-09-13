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NINA OBULJEN KORŽINEK

Ministrica stala uz novinarku N1 Ninu Kljenak: "Prijetnje će se istražiti, a ona zaštititi"

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Hina
|
13. ruj. 2026. 14:04
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Nina Obuljen Koržinek
N1

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u nedjelju je najoštrije osudila prijetnje upućene novinarki N1 Nini Kljenak, ističući kako će nadležni poduzeti korake da se prijetnje istraže, a Ninu Kljenak zaštiti

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"U javnom prostoru previše je govora mržnje, neprimjerenih sadržaja, nesankcioniranih prijetnji i uvreda. Novinarki Nini Kljenak iskazujem podršku", napisala je ministrica na X.

Dodala je i kako sukladno će Protokolu o sigurnosti novinara, nadležni poduzeti korake da se prijetnje istraže, a Ninu Kljenak zaštiti

Prijetnje i mizogine uvrede

Ranije u nedjelju reagirala je i Mreža SafeJournalists i poručila kako najoštrije osuđuje prijetnju smrću te uvredljive, mizogine i nacionalističke poruke upućene novinarki N1 Nini Kljenak te poziva hrvatske nadležne institucije da hitno identificiraju i procesuiraju odgovornu osobu.

Kljenak je u petak, 11. rujna u redakciji N1 primila razglednicu koja je sadržavala izravnu prijetnju njezinoj sigurnosti. U poruci se, među ostalim, navodi: “Tvoj KRAJ se bliži. Svi na N1 TV-u platit ćete visoku cijenu, a posebno vaš vođa TIHIRAT”, čime se, prema svemu sudeći, aludira na njezina bivšeg glavnog urednika Tihomira Ladišića kroz pogrdnu igru riječima s njegovim imenom.

Poruka je također sadržavala niz ponižavajućih, mizoginih i nacionalno motiviranih uvreda usmjerenih prema Kljenak, kao i prijetnje njezinim kolegama na N1, navodi se u priopćenju Mreže SafeJournalist.

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