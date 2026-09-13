Ministrica stala uz novinarku N1 Ninu Kljenak: "Prijetnje će se istražiti, a ona zaštititi"

Kljenak je u petak, 11. rujna u redakciji N1 primila razglednicu koja je sadržavala izravnu prijetnju njezinoj sigurnosti. U poruci se, među ostalim, navodi: “Tvoj KRAJ se bliži. Svi na N1 TV-u platit ćete visoku cijenu, a posebno vaš vođa TIHIRAT”, čime se, prema svemu sudeći, aludira na njezina bivšeg glavnog urednika Tihomira Ladišića kroz pogrdnu igru riječima s njegovim imenom.