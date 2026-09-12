pregovori s Kijevom
Ruski ministar poručio Zelenskom: "Ako se želi sastati, neka dođe"
Rusija je spremna za pregovore s Kijevom, ali ne i za istovremeno primirje u ratu protiv Ukrajine, rekao je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS u subotu.
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Ruskoj vladi nije nedostajalo dobre volje, rekao je Lavrov na marginama samita zemalja BRICS-a u New Delhiju, skupine koja se smatra protutežom Zapadu.
"I dalje smo spremni na pregovore, no vojne operacije neće biti obustavljene tijekom pregovora", rekao je iskusni ruski diplomat.
Ponovio je ponudu Rusije da se u Moskvi održe pregovori s ukrajinskim predsjednikom. "Ako se želi sastati, neka dođe", rekao je Lavrov. "Već to je ogroman znak dobre volje s naše strane", dodao je.
Volodimir Zelenski je odlučno odbio ovu ponudu, koju je prvi put prije nekoliko mjeseci iznio ruski predsjednik Vladimir Putin.
Sjedinjene Države rade na tome da se obnove pregovori između Moskve i Kijeva. Nagađa se o trostranom samitu između Putina i Zelenskog, uz američkog predsjednika Donalda Trumpa.
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