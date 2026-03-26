27. dan rata

FOTO, VIDEO / SAD gomila kopnene snage, Iran započeo miniranje ključnog otoka

N1 Info
26. ožu. 2026. 08:16
08:23
A satellite image shows an oil terminal at Kharg Island, Iran, February 25, 2026. 2026
Planet Labs PBC/Handout via REUTERS

Nakon što su iranski dužnosnici još jednom opovrgnuli teze Donalda Trumpa da su u tijeku razgovori o okončanju rata koji je započeo zajedničkim izraelsko-američkim napadima na Iran, tamošnji mediji objavili su kako Islamska republika ima pet uvjeta bez kojih neće niti sjesti za pregovarački stol. Američka strana već je objavila svoj prijedlog s 15 točaka za pregovore. Istovremeno, zračnim udarima sa svih strana ne nadzire se kraj.

SAD upozorava Iran da prihvati poraz ili će biti „pogođen jače“ nego ikada prije, dok Teheran i dalje odbacuje pregovore i obećava da će nastaviti borbu.

Američko-izraelski napadi na Iran se nastavljaju, dok iranske rakete gađaju središnji i sjeverni Izrael.

An Iranian woman walks at a park, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 25, 2026.
Kharg otok
08:23

prije 0 min.

Iran postavlja mine na otok Harg

Iran je posljednjih tjedana postavljao zamke te premještao dodatno vojno osoblje i protuzračnu obranu na otok Harg u pripremi za moguću američku operaciju preuzimanja kontrole nad tim otokom, tvrdi više izvora upoznatih s američkim obavještajnim izvješćima o tom pitanju.

Administracija Donalda Trumpa razmatrala je mogućnost korištenja američkih vojnika za zauzimanje tog malog otoka u sjeveroistočnom dijelu Perzijskog zaljeva - ključne gospodarske arterije Irana kroz koju prolazi oko 90% izvoza sirove nafte - kao sredstvo pritiska na Iran kako bi ga se prisililo na ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, izvijestio je CNN.

08:21

prije 2 min.

SAD gomila kopnene snage

Iako administracija Donalda Trumpa inzistira da su pregovori u tijeku, američka vlada nastavlja slati vojnike na Bliski istok, piše Al Jazeerina dopisnica iz Washingtona.

Posljednjih dana izvještavamo o slanju marinaca u regiju – oko 2.500 iz Kalifornije, zajedno s tri ratna broda. Riječ je o specijalnim operativnim snagama.

Sada čujemo i da će biti raspoređena 82. zračno-desantna divizija. To je postrojba za brzi odgovor koja može biti raspoređena u roku od oko 24 sata. Sudjeluju u specijalnim operacijama, a mnogo se nagađa o tome što će ondje raditi.

Neki tvrde da bi mogli biti uključeni u operacije na otoku Khargu. Trump ga je nazvao „krunskim draguljem“, mjestom odakle Iran izvozi većinu svoje nafte.

To bi bila iznimno zahtjevna operacija, ponajprije zato što bi američke snage vjerojatno ušle u izravan sukob s Iranom. To je u SAD-u vrlo nepopularno i naziva se slanjem kopnenih snaga („boots on the ground“).

Dakle, vidimo kako Trumpova administracija pojačava retoriku, istodobno raspoređuje dodatne snage i tvrdi da su pregovori u tijeku.

No većina ljudi u SAD-u samo želi znati koliko će ovaj rat trajati.

08:19

prije 4 min.

Iran ima poseban uvjet za prekid vatre?

Iran je, javlja Reuters, rekao posrednicima da Libanon mora biti uključen u svaki sporazum o prekidu vatre sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, reklo je šest regionalnih izvora upoznatih s iranskim stavom, povezujući kraj rata s obustavom izraelske ofenzive protiv Hezbolaha.

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi smiles upon his arrival to deliver a speech during a session of the United Nations Conference on Disarmament
08:17

prije 6 min.

Trump: Iran očajnički želi postići sporazum

Donald Trump tvrdi da Iran „toliko očajnički želi postići dogovor”, ali da se „boje to reći jer misle da će ih ubiti vlastiti narod”.

08:16

prije 7 min.

SAD i Iran imaju različite zahtjeve za okončanje rata

Prije gotovo mjesec dana, posebni američki izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner neizravno su se sastali s Irancima u Ženevi dok je administracija Donalda Trumpa i dalje tvrdila da joj je diplomacija preferirana opcija. Dva dana kasnije, SAD i Izrael pokrenuli su rat protiv Irana.

Teme
Američko-iranski sukob Bliski istok Iransko-izraelski sukob Upozorenja i prijetnje Vojni napadi

