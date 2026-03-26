FOTO, VIDEO / SAD gomila kopnene snage, Iran započeo miniranje ključnog otoka

Iako administracija Donalda Trumpa inzistira da su pregovori u tijeku, američka vlada nastavlja slati vojnike na Bliski istok, piše Al Jazeerina dopisnica iz Washingtona.

Posljednjih dana izvještavamo o slanju marinaca u regiju – oko 2.500 iz Kalifornije, zajedno s tri ratna broda. Riječ je o specijalnim operativnim snagama.

Sada čujemo i da će biti raspoređena 82. zračno-desantna divizija. To je postrojba za brzi odgovor koja može biti raspoređena u roku od oko 24 sata. Sudjeluju u specijalnim operacijama, a mnogo se nagađa o tome što će ondje raditi.

Neki tvrde da bi mogli biti uključeni u operacije na otoku Khargu. Trump ga je nazvao „krunskim draguljem“, mjestom odakle Iran izvozi većinu svoje nafte.

To bi bila iznimno zahtjevna operacija, ponajprije zato što bi američke snage vjerojatno ušle u izravan sukob s Iranom. To je u SAD-u vrlo nepopularno i naziva se slanjem kopnenih snaga („boots on the ground“).

Dakle, vidimo kako Trumpova administracija pojačava retoriku, istodobno raspoređuje dodatne snage i tvrdi da su pregovori u tijeku.

No većina ljudi u SAD-u samo želi znati koliko će ovaj rat trajati.