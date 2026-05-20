FOTO, VIDEO / Sastali se Putin i Xi, pogledajte kako je kineski domaćin dočekao gosta

Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u službeni posjet Kini gdje ga je dočekao kineski predsjednik Xi Jinping
Xi Jinping dočekao je svog ruskog kolegu na ceremoniji dobrodošlice u Velikoj dvorani naroda na Trgu Tiananmen. Očekuje se da će dvojica čelnika kasnije danas potpisati dokumente prije nego što se obrate medijima.
Pri dočeku Putina, dvojica čelnika rukovala su se i pozirala fotografima.
Kao i u slučaju Donalda Trumpa, kineski predsjednik priredio je svečani doček za svog ruskog kolegu.
Putin i Xi ušli u Veliku dvoranu
Dvojica predsjednika ušla su u Veliku dvoranue nakon završetka ceremonije dobrodošlice gdje su započeli bilateralne razgovore.
📍 Beijing, May 20, 2026
Putin je istaknuo da su odnosi između Moskve i Pekinga na dosad neviđenoj razini, javlja Reuters.
Ruski predsjednik je pozvao Xija da iduće godine posjeti Rusiju.
Kremlj ima ‘velika očekivanja’ od Putinova posjeta
Kremlj je navodno postavio „velika očekivanja” od posjeta Vladimira Putina, koji će uz razgovore uključivati i ceremoniju potpisivanja dokumenata te svečani banket.
Dvojica čelnika također će sjesti na čaj i u neformalnom okruženju razgovarati o ključnim međunarodnim pitanjima.
Prema Kremlju, očekuje se potpisivanje oko 40 dokumenata, a bit će objavljeno i zajedničko priopćenje na 47 stranica o jačanju njihovog partnerstva.
Putin i Xi također bi trebali usvojiti zajedničku deklaraciju o uspostavi multipolarnog svjetskog poretka i „novog tipa međunarodnih odnosa”, rekao je pomoćnik Kremlja.
Takozvano partnerstvo „bez ograničenja” između Kine i Rusije dodatno je ojačalo otkako je Zapad uveo sankcije kako bi kaznio Rusiju zbog rata u Ukrajini.
Putin je ranije Xija nazivao „dragim prijateljem”, dok je Xi Putina nazvao „starim prijateljem”.
