USKOK objavio detalje istrage protiv Keruma, nećaka i gradskog službenika

Uz bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma osumnjičeni su i njegov nećak Igor Sapunar te Andrija Polić, nekadašnji viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Gradu Kaštelima. Sva trojica uhićena su u četvrtak, ispitana u USKOK-u te su odbacila sumnje koje im se stavljaju na teret, piše Slobodna Dalmacija.