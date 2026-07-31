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NEGIRALI KRIVNJU

USKOK objavio detalje istrage protiv Keruma, nećaka i gradskog službenika

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N1info
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31. srp. 2026. 10:08
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Ivo Cagalj/PIXSELL

USKOK je objavio detalje istrage protiv Željka Keruma, njegova nećaka Igora Sapunara i bivšeg službenika Grada Kaštela Andrije Polića, koje sumnjiči za nezakonitosti povezane s legalizacijom objekata u Kaštel Štafiliću.

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Uz bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma osumnjičeni su i njegov nećak Igor Sapunar te Andrija Polić, nekadašnji viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Gradu Kaštelima. Sva trojica uhićena su u četvrtak, ispitana u USKOK-u te su odbacila sumnje koje im se stavljaju na teret, piše Slobodna Dalmacija.

Sumnje se odnose na objekte uz konobu "Pršut" u Kaštel Štafiliću. Riječ je o katnici, kapelici, strojarnici i bazenu koji su, prema navodima USKOK-a, izgrađeni bez potrebnih dozvola. Građevinska inspekcija utvrdila je nepravilnosti i naložila uklanjanje spornih objekata, no objekt je kasnije legaliziran i nastavio primati goste.

USKOK sumnja da Polić, dok je radio kao službenik zadužen za legalizaciju objekata na području Kaštela, tijekom postupka nije koristio stvarne podatke o građevinama vidljivima na službenim snimkama iz 2011. godine. Time je, kako sumnja tužiteljstvo, omogućena legalizacija objekata koji u trenutku snimanja nisu postojali u kasnije izgrađenim dimenzijama.

Polića se sumnjiči zazlouporabu položaja i ovlasti, dok se Keruma i ostale osobe koje su sudjelovale u postupku sumnjiči za poticanje na kazneno djelo.

Svi osumnjičeni nakon uhićenja dovedeni su pritvorskom nadzorniku, a potom ispitani u USKOK-u. Ako tužiteljstvo zatraži istražni zatvor, o tome će odlučivati sudac istrage Županijskog suda u Splitu. Kao mogući razlozi mogu se navesti opasnost od utjecaja na svjedoke ili ponavljanja kaznenog djela.

Ključni dokazi, prema navodima, nalaze se u dokumentaciji. USKOK je ranije vodio sličan slučaj na Braču, gdje je za zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje teretio službenika nadležnog za prostorno uređenje i graditeljstvo, dok je pet osoba bilo optuženo za poticanje na kazneno djelo.

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