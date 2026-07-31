Deseci tisuća stanovnika vraćaju se kućama u Francuskoj dok požar slabi

Florion Goga/REUTERS

Tisuće ljudi evakuiranih na jugozapadu Francusku zbog velikog požara postupno se vraćaju kućama u petak nakon što su vlasti kazale da je požar koji gori duže od tjedan dana doveden pod kontrolu.

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Francuske vlasti su okončale evakuaciju u 12 okruga zapadno i jugozapadno od Bordeauxa te se 144.000 ljudi od preko 220.000 smije vratiti kući, kazala prefektica departmana Gironde Sophie Brocas u priopćenju u petak.

"Situacija je stabilna, požar je obuzdan", kazala je. "Prekonoćni vremenski uvjeti bili su povoljni: pad temperatura i visoka razina vlažnosti (zraka)", dodala je.

Autocesta A63 koja povezuje Bordeaux sa španjolskom granicom ponovo je otvorena. Međutim, pristup poluotoku Cap Ferret, turističkom odredištu s mnogo vrijednih nekretnina, i dalje nije moguć jer jedina cesta koja ga spaja s ostatkom Francuske prolazi kroz spaljena područja.

Požar u departmanu Landes zapadno od Bordeauxa je uništio 42.000 hektara borove šume nakon intenzivne suše. Požar je spalio i nekoliko stotina kuća.

Oko 308 ljudi je ove godine pritvoreno zbog sumnje na palež, hotimičan ili ne, u cijeloj zemlji, kazao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez u petak ujutro.

Francuska se suočava s neviđenim sezonom požara. Spaljeno područje je već premašilo rekordnu površinu uništenu tijekom cijele 2022.

Druga područja koja su spaljena tijekom proteklih nekoliko tjedana uključuju Brignoles u jugoistočnoj Provansi, gdje su stanovnici, uključujući holivudskog glumca Georgea Clooneyja i njegovu britansku suprugu Amal i njihovu djecu, evakuirani.