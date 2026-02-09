Broj poginulih u urušavanju stambenih zgrada u libanonskom gradu Tripoliju porastao je na 14 nakon završetka operacija potrage i spašavanja, izvijestila je u ponedjeljak libanonska nacionalna novinska agencija pozivajući se na čelnika civilne zaštite.
Glavni direktor civilne zaštite Imad Hreis rekao je da su spasilački timovi izvukli 14 tijela i spasili osam osoba iz ruševina zgrada u četvrti Bab al-Tabane u sjevernom gradu. Dužnosnici su u nedjelju rekli da su se srušile dvije susjedne zgrade.
At least six people were killed when two adjoining buildings collapsed in the Lebanese city of Tripoli, the head of the municipal council said https://t.co/JvAUr5WXzV pic.twitter.com/ho3Ra9O19u— Reuters (@Reuters) February 9, 2026
Abdel Hamid Karameh, predsjednik općinskog vijeća Tripolija, rekao je da ne može potvrditi koliko se ljudi još vodi kao nestalo. Ranije je čelnik libanonske civilne zaštite rekao da u dvjema zgradama živi 22 stanovnika.
U Tripoliju, drugom najvećem gradu Libanona, posljednjih se tjedana urušio niz starih stambenih zgrada, što ukazuje na propadanje infrastrukture i godine zanemarivanja, izvijestili su državni mediji pozivajući se na općinske dužnosnike.
