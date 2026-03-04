FOTO / VIDEO Ukrajinci napali ruski tanker kod Malte: "Ovo je čin terorizma i piratstva"

X / Screenshot

Rusko ministarstvo prometa u srijedu je optužilo ukrajinske mornaričke dronove za napad na ruski tanker za ukapljeni prirodni plin (LNG), Arctic Metagaz, na kojem je dan ranije izbio požar u Sredozemnom moru.

To je prvi napad Ukrajine na ruski LNG tanker, piše Reuters. Rusko ministarstvo tvrdi da je napad ukrajinskh dronova pokrenut s obale Libije.

Imagens do navio-tanque de gás russo, o Arctic Metagaz, após o ataque de drones da Líbia. pic.twitter.com/QXQ1syAtBM — Paula Branco (@PaulaBranco16) March 4, 2026

Ukrajina često gađa ruske rafinerije nafte i drugu energetsku infrastrukturu, pokušavajući time Kremlju uskratiti sredstva za financiranje invazije.

Rusko ministarstvo izvijestilo je da je svih 30 članova posade na sigurnom.

"Čin međunarodnog i pomorskog terorizma"

"Ono što se dogodilo kvalificiramo kao čin međunarodnog terorizma i pomorskog piratstva, što predstavlja grubo kršenje temeljnih normi međunarodnog pomorskog prava", stoji u priopćenju ministarstva, a prenosi Dnevnik.hr.

Navodi se da je brod, koji je prevozio teret iz ruske arktičke luke Murmansk, napadnut u blizini međunarodnih voda koje pripadaju Malti.

Ministarstvo u priopćenju zahvaljuje malteškim spasilačkim službama.

BREAKING: A sanctioned Russian LNG tanker, Arctic Metagaz, part of Russia’s so-called shadow fleet, is on fire off the coast of Malta and Libya. The vessel was attacked by unknown naval drones. pic.twitter.com/mCtFZ9Hrvt — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 3, 2026