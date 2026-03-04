Oglas

Arctic Metagaz

FOTO / VIDEO Ukrajinci napali ruski tanker kod Malte: "Ovo je čin terorizma i piratstva"

author
N1 Info
|
04. ožu. 2026. 13:34
X / Screenshot
X / Screenshot

Rusko ministarstvo prometa u srijedu je optužilo ukrajinske mornaričke dronove za napad na ruski tanker za ukapljeni prirodni plin (LNG), Arctic Metagaz, na kojem je dan ranije izbio požar u Sredozemnom moru.

To je prvi napad Ukrajine na ruski LNG tanker, piše Reuters. Rusko ministarstvo tvrdi da je napad ukrajinskh dronova pokrenut s obale Libije.

Ukrajina često gađa ruske rafinerije nafte i drugu energetsku infrastrukturu, pokušavajući time Kremlju uskratiti sredstva za financiranje invazije.

Rusko ministarstvo izvijestilo je da je svih 30 članova posade na sigurnom.

"Čin međunarodnog i pomorskog terorizma"

"Ono što se dogodilo kvalificiramo kao čin međunarodnog terorizma i pomorskog piratstva, što predstavlja grubo kršenje temeljnih normi međunarodnog pomorskog prava", stoji u priopćenju ministarstva, a prenosi Dnevnik.hr.

Navodi se da je brod, koji je prevozio teret iz ruske arktičke luke Murmansk, napadnut u blizini međunarodnih voda koje pripadaju Malti.

Ministarstvo u priopćenju zahvaljuje malteškim spasilačkim službama.

