Zabrinutost u Europi: Ruska "flota iz sjene" zaobilazi sankcije, a sve češće ima i vojnu zaštitu

"Nedavni incidenti naglašavaju tu prijetnju. Brodovi povezani s Rusijom dovedeni su u vezu s upadima dronova, prekidima podmorskih kabela i izviđanjem kritične infrastrukture. Eagle S, za koji se sumnja da je tanker iz sjene, prekinuo je podmorske kabele nakon što je mijenjao više zastava, a estonski pokušaj presretanja tankera Jaguar s sirovom naftom doveo je do dizanja ruskih borbenih zrakoplova, što je dokaz da Moskva ovu flotu vidi kao stratešku imovinu i spremna ju je štititi. Europa si ne može priuštiti da takvi incidenti prođu bez odgovora", izjavio je Kremidas-Courtney.