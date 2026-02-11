Putinova "flota iz sjene": Zašto je teško zaustaviti tankere kojima se financiraju ratovi

Vlasnici takvih brodova često ih napuštaju čim nastanu problemi. Samo u 2025. godini oko 6000 pomoraca na 410 plovila ostalo je bez plaće ili hrane, a procjenjuje se i da najmanje stotinu brodova trenutačno pluta bez posade, ali s teretom koji su imali u trenutku napuštanja – najčešće sirovom naftom, ali moguće i opasnijim tvarima poput amonijaka. Njih tada morske struje odnesu do obalu ili na koraljne grebene.