usred Pacifika
VIDEO / Kit udario u jahtu, a onda je uslijedila 18-satna drama na moru: "Više nismo mogli upravljati brodom"
Kit ulješura probio je trup jahte koja je plovila udaljenim dijelom južnog Pacifika, zbog čega su se četvorica članova posade našla u višesatnoj borbi za preživljavanje na otvorenom moru.
Članovi posade 16 metara duge jahte Tai Tam ispričali su u četvrtak za AFP kako su se tijekom vikenda susreli sa skupinom ulješura oko 250 nautičkih milja sjeverno od malenog otoka Norfolk, javlja CBS News.
"Začuo se nekakav snažan udarac. Cijeli brod odbačen je u stranu“, rekla je Australka Jemma Cooper, koju je silina udara odbacila od kormila.
U prvi trenutak nije znala što se dogodilo, no potom je primijetila smećkastu boju u vodi i ulješuru.
„Pogledali smo s lijeve strane i ondje ih je bilo šest do osam, cijela skupina kitova. Tada nam je postalo jasno što se dogodilo“, rekla je za AFP.
Njezin suprug Jeremy Cooper rekao je da je spavao ispod palube kada ga je probudio udarac.
„Odmah je bilo jasno da je situacija vrlo ozbiljna“, rekao je.
„Sav upravljački mehanizam na desnoj strani bio je razbijen, a u brod je prodirala velika količina vode“, ispričao je Jeremy za AFP.
U subotu u 13 sati po novozelandskom vremenu, otprilike 30 minuta nakon sudara s kitom, aktivirali su odašiljač za slučaj nužde.
„Poslali smo puni poziv u pomoć“, rekao je novozelandski član posade Terry Hetherington, dodajući da su sljedećih nekoliko sati pokušavali izbaciti što više vode iz jahte.
"Užasan završetak"
Kraljevsko novozelandsko ratno zrakoplovstvo poslalo je u to područje patrolni zrakoplov P-8A Poseidon kako bi uspostavio radijsku vezu i koordinirao spašavanje, priopćila je vojska, koja je objavila i snimke akcije.
Francuski član posade Martin Jaffre rekao je da je nakon sudara s kitom na trupu ostalo nekoliko pukotina, oštećena je konstrukcija od stakloplastike, a uništen je i sustav upravljanja.
„Više nismo mogli upravljati brodom, a brod kojim ne možete upravljati vrlo brzo postaje problem“, rekao je za AFP.
Jaffre je pokušavao usporiti prodor vode koristeći sve što mu je bilo pri ruci, uključujući ekspanzijsku pjenu, a čak je zaronio ispod jahte kako bi pregledao trup, ispričali su ostali članovi posade.
Mornari su pokušavali ostati na jahti što je dulje moguće. Nastojali su spriječiti začepljenje motora i ručno su izbacivali vodu.
Kasno navečer napustili su jahtu i prešli u splav za spašavanje. More je bilo mirno, a iznad njih je bio pun Mjesec.
U ranim jutarnjim satima u nedjelju presjekli su uže kojim je splav bila povezana s jahtom jer su se bojali da bi ih tonuće plovilo moglo povući sa sobom. Nedugo nakon toga jahta je nestala pod valovima.
Novozelandska vojska objavila je dramatičnu snimku iz drona na kojoj se vidi kako jahta tone, a potom i spašavanje posade.
Kontejnerski brod MV Sofrana Surville, dug oko 143 metra, spasio je mornare u nedjelju u 6 sati ujutro, priopćila je novozelandska vojska. Bilo je to otprilike 18 sati nakon njihova susreta s ulješurom.
Čak je i samo spašavanje bilo zastrašujuće dok se golemi brod približavao njihovoj malenoj splavi za spašavanje, prisjetio se Jeremy Cooper.
No u roku od pola sata popeli su se ljestvama na brod, pridružili svojim spasiteljima, popili kavu i razgovarali s kapetanom, rekao je, žaleći zbog nesretnog završetka njihova putovanja Pacifikom.
„Bilo je prekrasno, prekrasno, a onda ovakav užasan, užasan završetak. Ali srećom, nitko nije izgubio život.“
Voditelj operacija Centra za koordinaciju spašavanja Mike Clulow pohvalio je spasilačke ekipe i posadu jahte.
„Ovo je bila dobro koordinirana i izvedena akcija spašavanja“, rekao je Clulow.
„Posada jahte učinila je sve kako treba, a jednostavno nisu imali sreće što su na otvorenom moru udarili u kita. Bili su dobro pripremljeni, a rano aktiviranje njihova EPIRB-a (radioplutače za označavanje položaja u nuždi) bilo je ključno kako bi ih se dovelo na sigurno. Ovo je izvrstan podsjetnik da vam dobra priprema za odlazak na more može spasiti život.“
Odrasli mužjaci ulješure dosežu duljinu između 15 i 18 metara. Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN) svrstava ih među ranjive vrste. Ulješure se razmnožavaju jednom u pet do sedam godina, a njihova je populacija znatno opala. Vrstu ugrožavaju onečišćenje bukom, gutanje plastike i sudari s brodovima.
Ovo je najmanje drugi slučaj u manje od dva mjeseca u kojem je kit potopio plovilo. U srpnju je kit koji je izronio kako bi udahnuo zrak udario u brod vatrogasne službe u New Jerseyju i potopio ga dok su se na njemu nalazili vatrogasci.
U pomoć su im priskočili osoba na osobnom plovilu i drugi nautičar te su vatrogasce izvukli iz vode.
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