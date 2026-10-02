zbog zaliha dizela
SAD pritišće Europu, Trump prijeti zabranom izvoza: "Moglo bi doći do snažnog rasta cijena"
Donald Trump izjavio je da bi od europskih zemalja mogao zatražiti da oslobode dio svojih zaliha dizela dok razmatra zabranu američkog izvoza tog goriva zbog globalne nestašice.
Njegove izjave uslijedile su nakon što je američki ministar financija Scott Bessent pozvao Europu da odmah pripremi i oslobodi takve zalihe, poručivši da američki „poljoprivrednici, kamiondžije i poduzeća ne bi trebali sami snositi teret“ dok cijene snažno rastu.
U četvrtak je Ujedinjeno Kraljevstvo razgovaralo s europskim partnerima o mogućem oslobađanju zaliha dizela u slučaju uvođenja američke zabrane.
SAD je jedan od ključnih svjetskih dobavljača dizela i dnevno izvozi između 1,2 i 1,5 milijuna barela. Stručnjaci upozoravaju da bi zabrana izvoza mogla dodatno povećati pritisak na cijene u drugim zemljama.
"Ozbiljno razmišljamo o tome"
„Vrlo ozbiljno razmišljamo o tome“, rekao je Trump tijekom vikenda govoreći o mogućoj zabrani izvoza.
Trump je u četvrtak dodao da bi od europskih zemalja mogao zatražiti oslobađanje dijela njihovih zaliha dizela, dok je Bessent poručio da bi to trebale učiniti „odmah“.
„Naši europski partneri trebali bi ubrzati ispunjavanje postojećih obveza i odmah staviti na raspolaganje dodatne količine kako bi se odgovorilo na trenutačne poremećaje“, napisao je Bessent na društvenim mrežama.
Sve se događa nekoliko tjedana prije izbora u SAD-u u studenome, na kojima će se odlučivati o kontroli nad Kongresom. Predsjednik bi trebao putovati diljem SAD-a i voditi kampanju za republikance u nastojanju da zadrže kontrolu nad Zastupničkim domom i Senatom.
Rekordne cijene dizela
Cijene dizela u Ujedinjenom Kraljevstvu ovog su tjedna dosegnule rekordne razine i kreću se malo ispod dvije funte po litri, prema podacima automobilističke organizacije RAC.
Britanski ministar energetike Martin McCluskey u četvrtak je sudjelovao u razgovoru s europskim kolegama o mogućoj američkoj zabrani.
Izvor upoznat s razgovorima rekao je za BBC da je razborito pripremiti koordinirani odgovor s drugim zemljama, uključujući članice Europske unije. Dodao je, međutim, da su u Europi ostale određene zalihe nakon koordiniranog oslobađanja strateških zaliha goriva početkom godine.
„Imamo raznolike i otporne izvore opskrbe. Nastavljamo surađivati s međunarodnim partnerima i britanskom industrijom goriva“, rekao je glasnogovornik britanske vlade.
Vlada je naglasila da nema razloga za zabrinutost zbog moguće nestašice dizela, iako se očekuje daljnji rast cijena.
Glasnogovornik Europske komisije rekao je da se trenutačno održava „mnogo poziva i mnogo sastanaka“ o situaciji s dizelom, uključujući kontakte na visokoj razini s američkom administracijom.
Dodatni pritisak na svjetsko tržište dizela mogla bi izazvati Kina. Kineske rafinerije navodno su obustavile listopadski izvoz nekih naftnih derivata jer Peking daje prednost opskrbi domaćeg tržišta.
BBC je za komentar kontaktirao kinesko veleposlanstvo u Washingtonu.
Cijene benzina i dizela diljem svijeta naglo su porasle od izbijanja američko-izraelskog rata u Iranu u veljači. Zatvaranje ključnog Hormuškog tjesnaca, kojim se uobičajeno transportira oko petine svjetske nafte i plina, povećalo je cijene naftnih derivata.
Pritisak na cijene dodatno je pojačala zabrana izvoza iz Rusije, koja je također jedan od velikih dobavljača dizela.
Trump tvrdi da bi zadržavanje viška dizela u SAD-u snizilo cijene goriva na američkim benzinskim postajama te odmah donijelo olakšanje vozačima, kamiondžijama i poduzećima uoči izbora za Kongres.
Snažan rast cijena
Međutim, David Fyfe, glavni ekonomist u Argus Mediji, rekao je da bi prekid američke opskrbe vjerojatno izazvao snažan rast cijena na međunarodnom tržištu.
Dizel je u Ujedinjenom Kraljevstvu dosegnuo rekordnu cijenu. Najnoviji podaci RAC-a pokazuju da prosječna cijena na benzinskim postajama iznosi 199,79 penija po litri, u odnosu na 142,38 penija ranije.
Dizel je teže preraditi od benzina, a budući da se u velikoj mjeri koristi u cestovnom prijevozu i poljoprivredi, vrlo je teško smanjiti potražnju za njim.
Ujedinjeno Kraljevstvo uvelike ovisi o uvozu. Iako četiri britanske rafinerije proizvode više nego dovoljno benzina za domaću potražnju, ne proizvode dovoljno dizela za potrebe zemlje.
Prema podacima britanskog Ministarstva prometa, krajem lipnja na britanskim cestama bilo je 15,1 milijun vozila na dizelski pogon, što je pad u odnosu na 15,7 milijuna godinu dana ranije.
Od toga je bilo 9,8 milijuna osobnih automobila s dizelskim motorima, u odnosu na 10,4 milijuna godinu dana ranije.
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