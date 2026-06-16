Minab
FOTO / Zašto je broj 168 postao simbol iranske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu?
Iranska nogometna reprezentacija odala je počast 168 poginulih osoba – većinom djevojčica – stradalih u smrtonosnom napadu na osnovnu školu u Minabu 28. veljače.
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Iranska reprezentacija stigla je u svoj kamp za Svjetsko prvenstvo u Meksiku noseći zlatne značke s natpisom „#168”, odajući počast žrtvama smrtonosnog raketnog napada na osnovnu školu na jugu Irana, događaja koji je u zemlji postao jedan od najsnažnijih simbola rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, piše New Arab.
Nogometaši su u nedjelju doputovali iz Turske u pogranični meksički grad Tijuanu, odjeveni u plave sakoe i bijele majice. Na svakom sakou nalazila se mala zlatna značka koju su nosili dok su se prije zore ukrcavali u momčadski autobus.
Broj 168 odnosi se na broj ljudi poginulih kada je 28. veljače pogođena osnovna škola Shajareh Tayyebeh u južnom iranskom lučkom gradu Minabu.
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷❤️❤️❤️🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 pic.twitter.com/miJPRG1kmr— Nico morowat (@NicoMorowat) June 16, 2026
U Iranu se odgovornost za napad široko pripisuje Sjedinjenim Državama, a dogodio se tijekom ranih faza aktualnog sukoba na Bliskom istoku.
Što znači broj 168?
Broj 168, koji se nalazi na značkama iranskih reprezentativaca, simbolizira 168 osoba poginulih u američkom napadu na osnovnu školu za djevojčice na jugu Irana 28. veljače, piše Yahoo.
Iranian Fans Honor 168 Victims of US Terror Strike on Iranian School During World Cup Moment— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) June 16, 2026
Iranian fans transformed a World Cup celebration moment into a remembrance, under the symbolic tag “MINAB168,” honoring 168 girls killed in a US terror strike on the Minab school. pic.twitter.com/TG3ClyLM77
Prema navodima agencije Associated Press, zračni napad bio je usmjeren na osnovnu školu Shajareh Tayyebeh, a velika većina poginulih bili su djeca.
Napad je, prema dostupnim podacima, imao najveći zabilježeni broj civilnih žrtava od početka rata, zbog čega su ga kasnije kritizirali Ujedinjeni narodi i brojne organizacije za ljudska prava.
Za mnoge Irance broj 168 postao je simbol civilnih žrtava rata i jedan od najprepoznatljivijih podsjetnika na tragediju koja je pogodila zemlju tijekom sukoba.
Iran je sinoć odigrao 2-2 protiv Novog Zelanda u svojoj prvoj utakmici na Mundijalu, a na tribinama se mogao vidjeti transparent "Minab 168" tijekom proslava iranskih pogodaka.
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