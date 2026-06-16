FOTO / Zašto je broj 168 postao simbol iranske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu?

Iranska reprezentacija stigla je u svoj kamp za Svjetsko prvenstvo u Meksiku noseći zlatne značke s natpisom „#168”, odajući počast žrtvama smrtonosnog raketnog napada na osnovnu školu na jugu Irana, događaja koji je u zemlji postao jedan od najsnažnijih simbola rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, piše New Arab.