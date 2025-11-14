Hrvoje Krešić nalazi se u Betlehemu gdje je razgovarao s hrvatskim fratrom Sandrom Tomaševićem.
Kako su izgledale zadnje dvije godine s obzirom na invaziju na Gazu?
"Bilo je izazovno, ali kao Franjevci smo u osam stoljeća prisutnosti naviknuti na turbulencije. Nadamo se da je najgore prošlo i gledamo na bolje", rekao je.
Fra Sandro Tomašević otkriva da se u Svetoj zemlji nalazi otprilike 10-ak Franjevaca.
"Uvijek smo zaduženi za svetišta i 'živo stijenje', kako zovemo kršćansko stanovništvo u ovoj zemlji. Službeno sam ovdje župni vikar i zadužen sam za katoličku akciju, kao i za ovaj dom za dječake pored kojeg se sad nalazimo", pojašnjava on.
Brojke se vraćaju u normalu
Kako kaže fratar, unazad dvije godine nije bilo organiziranih posjeta iz Hrvatske, no iznenađujuće, one iz Azije i Afrike nisu prestale. Unazad mjesec i pol dana, ističe, broj posjeta iz svih dijelova svijeta vraćaju se u normalu.
"Vraća se, hvala Bogu. Do Božića, vjerujem da će se vratiti na one brojke prije rata", očekuje on.
Grad je organizirao postavljanje božićne jelke.
"Unatoč svemu imali smo i lani skromni božićni sajam, iako se nije previše slavilo. Ove godine idemo - na veliko i hvala Bogu. Svi su čekali to iz cijelog svijeta.
Božićna poruka nikad ne prestaje, ona je svakodnevna jer je Božić svaki dan u Betlehemu", kaže franjevački fratar u razgovoru s Hrvojem Krešićem.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
