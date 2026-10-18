Francuska u plamenu, 1200 uhićenih, ozlijeđeno 150 policajaca: "Čudo što brojke nisu i veće"

U Albaniji je policija ispalila ono što se činilo gumenim mecima na prosvjednike tijekom petog dana masovnih studentskih demonstracija koje su pozivale na odlazak premijera Edija Rame. U Portugalu su deseci tisuća ljudi izašli na ulice Lisabona nakon višednevnih nemira kako bi prosvjedovali protiv stanovanja i drugih troškova života. Cijene stanovanja u Portugalu udvostručile su se od 2017., što je potaknulo jednu od najgorih kriza pristupačnosti u Europi.