NE IDE TO SAMO TAKO
Od munje do oceana: Zašto ne možemo "isisati" svu energiju iz zraka i mora?
Kad se povede riječ o "besplatnoj energiji iz prirode", brzo se jave ideje o hvatanju munja tijekom oluje, panelima koji proizvode struju iz kišnih kapi, turbinama u morskim strujama ili malim vjetroturbinama na krovu i u dvorištu.
U takvim se raspravama često uspoređuju ukupna energija koju Zemlja prima od Sunca i količina električne energije koju iz pojedine prirodne pojave možemo proizvesti po prihvatljivoj cijeni.
Zemlja u samo jednom satu od Sunca primi nešto više energije nego što čovječanstvo potroši u cijeloj godini. Ipak, energiju munja teško je prikupiti i pohraniti, pojedinačne kišne kapi daju tek male količine električne energije, a sama oprema za proizvodnju struje iz sunca, vjetra ili vode, za sustav snage oko jednog kilovata, prema okvirnim procjenama stoji od 500 do 4000 eura. Na isplativost projekta utječu i uvjeti priključenja na mrežu, postupci izdavanja dozvola te različiti interesi vezani uz korištenje prostora.
Koliko energije Zemlja dobiva i što se s njom događa?
Na gornjoj granici atmosfere snaga Sunčeva zračenja iznosi oko 1361 vat po četvornom metru površine okomite na smjer Sunčevih zraka. Kada se ta vrijednost pomnoži s površinom presjeka Zemlje, dobiva se oko 173.000 do 174.000 teravata (TW). Zemlja tako u jednom danu primi oko 4,15 milijuna teravatsati (TWh), odnosno oko 5,46 milijuna eksadžula (EJ) godišnje. Za usporedbu, čovječanstvo godišnje potroši oko 600 EJ energije, a Zemlja od Sunca u samo jednom satu primi oko 625 EJ.
Oko 30 posto Sunčeva zračenja odbija se natrag u svemir. Dio odbijaju oblaci i atmosfera, a dio led i druge svijetle površine. Preostalih približno 70 posto apsorbiraju atmosfera, kopno i oceani. Najveći dio te energije pretvara se u toplinu. Tlo i more zagrijavaju se i dio primljene topline predaju zraku iznad sebe.
Zagrijani zrak manje je gustoće pa se može uzdizati, dok hladniji zrak pritječe prema području iz kojeg se on uzdigao. Nejednoliko zagrijavanje Zemljine površine stvara temperaturne razlike i razlike u tlaku zraka. Upravo razlike u tlaku pokreću vodoravno strujanje zraka koje nazivamo vjetrom.
Oceani mogu pohraniti velike količine topline jer voda ima velik toplinski kapacitet. More tijekom dana i toplijeg dijela godine akumulira toplinu, a zatim je postupno otpušta noću i u hladnijim mjesecima. Tako utječe na vremenske prilike i ublažava promjene temperature.
Velik dio Sunčeve energije pokreće i kruženje vode. Zagrijavanjem mora, jezera i tla voda isparava, a vodena para prenosi energiju u obliku latentne topline. Kada se para kondenzira i nastaju oblaci, ta se toplina oslobađa i zagrijava okolni zrak. Time se mogu pojačati uzlazna strujanja koja pogoduju razvoju pljuskova, grmljavinskih oluja i tropskih ciklona.
Zemlja apsorbiranu energiju s vremenom vraća u svemir u obliku infracrvenoga toplinskog zračenja. Tek mali dio energije privremeno poprima oblik koji možemo iskoristiti iz vjetra, valova, vodenih tokova ili morskih struja. Kada Zemlja prima više energije nego što je zračenjem vraća u svemir, višak se nakuplja i sustav se zagrijava. Povećana koncentracija stakleničkih plinova smanjuje količinu toplinskog zračenja koja pri istoj temperaturi izlazi u svemir i glavni je uzrok današnje energetske neravnoteže.
Zašto iz prirode ne dobivamo neograničene količine jeftine energije?
Samo dio energije iz prirode možemo prikupiti, a pri pretvorbi u električnu energiju nastaju gubici. Komercijalni fotonaponski paneli pretvaraju oko 20 do 23 posto Sunčeva zračenja koje pada na njihovu površinu u električnu energiju.
Za vjetroturbine vrijedi teorijsko ograničenje poznato kao Betzova granica. Prema tom modelu, idealna turbina može preuzeti najviše 59,3 posto snage koju bi slobodan tok zraka imao na površini koju zahvaća rotor. Dio kinetičke energije mora ostati u zraku kako bi on nastavio strujati iza turbine.
Zašto ne iskorištavamo energiju munja i kišnih kapi?
Napon pri snažnom udaru munje može iznositi oko 300 milijuna volti, jakost struje može dosegnuti oko 30.000 ampera, a zrak u kanalu munje može se zagrijati do oko 30.000 °C. Munja koja oslobodi od jednog do pet gigadžula (GJ) oslobodila bi ukupno oko 280 do 1.400 kilovatsati (kWh) energije. Kada bi svu tu energiju bilo moguće pretvoriti u struju, to bi, ovisno o potrošnji kućanstva i energiji udara, moglo odgovarati potrošnji tijekom jednoga ili nekoliko mjeseci.
Velik dio energije munje odmah se rasprši, ponajprije kao toplina, a sam udar traje djelić sekunde i teško je predvidjeti gdje će se dogoditi. Prihvatiti takav udar, pohraniti prikupljenu energiju i isporučiti je kućanstvima kao stabilnu električnu energiju napona 230 volti danas je tehnički zahtjevno i ekonomski neisplativo.
Posebni materijali mogu proizvesti male količine električne energije iz padajućih kapi ili vlage u zraku. U pokusnim uređajima ta se energija može iskoristiti za male senzore ili LED diode. Za veću snagu bile bi potrebne vrlo velike površine opreme. Energija oborina danas se mnogo učinkovitije iskorištava u hidroelektranama. Oborine napajaju rijeke i pune akumulacije, a voda pod utjecajem gravitacije pokreće turbine.
Koliko energije možemo dobiti iz mora?
Voda je oko 800 puta gušća od zraka. Pri usporedivim brzinama strujanja podvodne turbine zato mogu biti znatno manje od vjetroturbina iste snage. Na idealiziranu turbinu u slobodnoj morskoj struji primjenjuje se isto teorijsko ograničenje kao i na vjetroturbinu. Prema Betzovu modelu, najveći udio snage slobodne struje koji rotor može preuzeti iznosi 59,3 posto.
U klasičnim hidroelektranama visinska razlika stvara raspoloživi pad vode. Turbina energiju vode pretvara u mehaničku energiju, a generator potom u električnu. Velike hidroturbine mogu dosegnuti učinkovitost od oko 90 do 95 posto. Taj se postotak odnosi na pretvorbu energije vode koja se dovodi turbini, dok Betzova granica opisuje koliko energije turbina može preuzeti iz slobodnog strujanja.
Valovi nose mnogo energije, ali se njihova snaga mijenja s vremenskim prilikama, a oluje mogu oštetiti opremu. Morske struje mogu osigurati ujednačeniji dotok energije, no postavljanje i sidrenje turbina skupo je, a opremu treba štititi od korozije i obraštanja morskim organizmima.
Tehnologija pretvorbe toplinske energije oceana, poznata pod engleskom kraticom OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), iskorištava temperaturnu razliku između površinske i dubinske vode. U tropskim krajevima površinska voda ima od 25 do 30 °C, dok na dubini od 800 do 1.000 metara temperatura može biti od 4 do 5 °C. Sustav može raditi danonoćno, ali mu je učinkovitost niska zbog razmjerno male temperaturne razlike.
Što ima smisla u Hrvatskoj?
Hrvatska ima povoljne uvjete za korištenje Sunčeve energije, osobito u Dalmaciji, na otocima i u priobalju. Fotonaponski sustavi mogu biti isplativi i u kontinentalnom dijelu zemlje, od krovnih instalacija na kućama do većih sunčanih elektrana.
Najveći potencijal energije vjetra nalazi se duž obale i u zaleđu. Na vjetrovne prilike ondje utječu bura, jugo i maestral, dok je vjetar u unutrašnjosti u prosjeku slabiji. Velike turbine na prikladnim lokacijama mogu biti isplative, dok male kućne turbine u naseljima često proizvode premalo struje da bi opravdale ulaganje. Vjetar je pri tlu obično slabiji i neujednačeniji, osobito u blizini zgrada i drugih prepreka.
Klasične hidroelektrane već imaju važnu ulogu u hrvatskoj elektroenergetici. Mikrohidroelektrane dolaze u obzir na vodotocima s dovoljnim protokom i padom, uz poštovanje vodopravnih uvjeta i uvjeta zaštite okoliša. Dizalice topline tipa zrak–zrak ili zrak–voda mogu učinkovito grijati i hladiti u blažoj klimi priobalja, kao i u dobro izoliranim kućama diljem zemlje.
Jadran je zatvoreniji i plići od otvorenih oceana, a razlika između plime i oseke na većem je dijelu obale reda nekoliko desetaka centimetara. Proizvodnja električne energije iz valova, morskih struja i temperaturnih razlika u moru zasad se u Hrvatskoj uglavnom razmatra u istraživanjima i za posebne namjene.
Isplativost vjetroelektrana uvelike ovisi o veličini turbine i lokaciji. Viši stup omogućuje turbini da dosegne snažniji i ujednačeniji vjetar, a udvostručenjem duljine lopatica površina koju zahvaća rotor povećava se četiri puta. Uz ostale jednake uvjete, snaga vjetra raste s trećom potencijom njegove brzine. Male turbine mogu biti korisne na izoliranim lokacijama bez mreže ili kao dopunski izvor, dok su za većinu kućnih krovova fotonaponski paneli jednostavnije i tiše rješenje.
Koliko košta oprema i kada se ulaganje isplati?
Iznosi u tablici okvirne su procjene za samu opremu. Troškovi montaže, dozvola i eventualnih baterija računaju se zasebno.
Sama cijena opreme daje tek dio odgovora o isplativosti. Kod fotonaponskog sustava, vjetroturbine i hidroelektrane računica ovisi o tome koliko će električne energije sustav proizvesti tijekom godine. Kod dizalice topline važni su toplinske potrebe zgrade i količina električne energije potrebna da ih uređaj pokrije.
Projekti mogu zapeti i kada su prirodni uvjeti povoljni, a ulaganje opravdano. Na rokove utječu postupci priključenja na mrežu, pravila za baterijske spremnike i usklađenost s lokalnim prostornim planovima.
Zahvati na rijekama podliježu vodopravnim uvjetima i pravilima zaštite okoliša, uključujući uvjete koji vrijede na područjima ekološke mreže Natura 2000. Na moru treba uzeti u obzir režim pomorskog dobra i pravila o koncesijama. Provedba se dodatno usporava kada se nadležnosti preklapaju ili kada više tijela mora izdati zasebne suglasnosti.
U raspravama o novim projektima susreću se različiti interesi. Udruge za zaštitu okoliša upozoravaju na moguće posljedice za rijeke, bioraznolikost i krajobraz. Stanovnici i dio turističkog sektora iznose primjedbe na buku, promjene u izgledu krajobraza i druge zahvate u prostoru. Operatori mreže moraju voditi računa o stabilnosti napona i troškovima priključenja izvora čija proizvodnja varira, a konzervatori o zaštiti kulturne baštine.
Na javnu raspravu desetljećima je utjecala i industrija fosilnih goriva, koja je imala interes odgoditi ili ublažiti mjere za smanjenje emisija. Na propise i javno mnijenje nastojala je utjecati lobiranjem i financiranjem kampanja. Dio tih aktivnosti uključivao je širenje obmanjujućih tvrdnji o klimatskim promjenama, preuveličavanje troškova energetske tranzicije i umanjivanje isplativosti obnovljivih izvora. Primjedbe na konkretan projekt zato valja ocijeniti prema dokazima o njegovu utjecaju na prostor, prirodu i mrežu, a tvrdnje o klimatskim promjenama i troškovima tranzicije prema podacima koji ih mogu potkrijepiti.
Sunce, atmosfera i oceani raspolažu golemim količinama energije. Koliko je možemo iskoristiti ovisi o lokalnim meteorološkim uvjetima, izboru tehnologije, troškovima i mogućnostima mreže. Pri odabiru mjesta i načina gradnje jednako je važno procijeniti kako će zahvat utjecati na prirodu i ljude koji ondje žive.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare