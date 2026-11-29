Zemlja u samo jednom satu od Sunca primi nešto više energije nego što čovječanstvo potroši u cijeloj godini. Ipak, energiju munja teško je prikupiti i pohraniti, pojedinačne kišne kapi daju tek male količine električne energije, a sama oprema za proizvodnju struje iz sunca, vjetra ili vode, za sustav snage oko jednog kilovata, prema okvirnim procjenama stoji od 500 do 4000 eura. Na isplativost projekta utječu i uvjeti priključenja na mrežu, postupci izdavanja dozvola te različiti interesi vezani uz korištenje prostora.