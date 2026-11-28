LET ZA DUBROVNIK
Detalji drame na letu Croatia Airlinesa. Zrakoplovni stručnjak: "S tim se nije za igrati"
Putnici Croatia Airlinesa na letu iz Zagreba za Dubrovnik u petak navečer zbog nevremena vraćeni su u Zagreb, gdje su, kako tvrde, satima čekali novi let bez osiguranog smještaja, hrane i vode, a zbog njihova nezadovoljstva oglasio se i nacionalni avioprijevoznik.
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Zrakoplov je trebao poletjeti iz Zagreba u 21.05 sati, no polazak je kasnio gotovo pola sata. Nakon dvadesetak minuta kruženja iznad Šipana posada je odustala od slijetanja u Dubrovnik te se vratila u Zagreb, gdje je zrakoplov sletio u 23.10 sati.
Kako izvještava Dnevnik Nove TV, putnici ne osporavaju odluku o povratku zbog sigurnosnih razloga, ali su ogorčeni postupanjem zaposlenika aviokompanije.
Putnik Hrvoje Jerković ispričao je da su smještaj i prijevoz morali pronaći sami, dok su ugostiteljski objekti u zračnoj luci bili zatvoreni.
Putnica Katija Guljelmović požalila se na ponašanje djelatnice koja se odbila predstaviti te poručila da su se putnici osjećali izigrano.
"Osjećali smo se gore, pa evo mogu reći - kao stoka", kazala je Guljelmović.
Oglasio se Croatia Airlines
Iz nacionalnog avioprijevoznika pojasnili su da se grmljavinsko nevrijeme razvilo tijekom leta te da meteorološke prognoze prije polijetanja nisu upućivale na nemogućnost slijetanja u Dubrovnik.
Hotelski kapaciteti s kojima kompanija surađuje bili su popunjeni, zbog čega je putnicima ponuđeno da sami pronađu smještaj, uz mogućnost povrata opravdanih troškova. Hranu i piće, tvrde iz kompanije, nisu mogli osigurati zbog isteka radnog vremena nadležnih službi i ugostiteljskih objekata.
Iz Croatia Airlinesa navode i da je policija pozvana zbog prijetnji upućenih djelatnicama, što putnici negiraju. Zrakoplov nije preusmjeren u Split jer tamošnja zračna luka u tom trenutku nije bila operativno dostupna.
Imaju li novi zrakoplovi problema s burom?
Zrakoplovni stručnjak Josip Milošević upozorio je na opasnosti grmljavinskog nevremena, istaknuvši da tip zrakoplova pritom nije presudan.
Budući da je riječ o zrakoplovu iz nove flote Croatia Airlinesa, otvorilo se i pitanje njegovih performansi pri jakoj buri. Iz kompanije ističu da vremenski uvjeti na dubrovačkom području predstavljaju izazov neovisno o tipu zrakoplova.
Milošević smatra da bi za donošenje zaključaka o upravljivosti novih zrakoplova trebalo analizirati iskustva pilota.
Europarlamentarka Nikolina Brnjac podsjetila je da su prava putnika regulirana europskim propisima te da imaju pravo na naknadu troškova smještaja, hrane i pića. Prema njezinim informacijama, djelatnice kompanije o tome su obavijestile putnike nakon povratka u Zagreb.
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