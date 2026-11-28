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Zaboravite na nadutost: Stručnjaci otkrivaju jedini ispravan način kako namakati i kuhati grah
Namakanje graha preko noći smanjuje nadimanje i znatno skraćuje vrijeme kuhanja, ali samo pod uvjetom da prolijete vodu u kojoj se namakao te ga skuhate u svježoj, savjetuju stručnjaci.
Grah obiluje vlaknima i teško probavljivim ugljikohidratima poput rafinoze, spoja koji nalazimo i u kupusu, brokuli, prokulicama te šparogama, pojašnjavaju iz ugledne američke klinike Cleveland Clinic.
Budući da ljudski organizam te spojeve ne može samostalno razgraditi, posao preuzimaju crijevne bakterije, pri čemu nastaju neugodni plinovi. Pola šalice graha sadrži između šest i osam grama vlakana, zbog čega tijelu treba vremena za prilagodbu ako ga naglo uvedete u jelovnik u većim količinama.
Voda od namakanja mora u odvod
"Uvijek namačem grah preko noći, prolijem vodu koju nije upio, a zatim lonac napunim svježom vodom", ističe dr. Irina Todorov, specijalistica integrativne medicine s Cleveland Clinica. Dodaje kako je taj savjet naslijedila od svoje bake, a znanstvena istraživanja potvrđuju da namakanje od najmanje 16 sati može osjetno smanjiti stvaranje plinova tijekom probave.
"Prolijevanje vode je ključan korak", naglašava za National Geographic Joan Salge Blake, nutricionistica i profesorica na Sveučilištu u Bostonu, prenosi Klix.ba.
Ako grah kuhate u istoj vodi u kojoj je stajao, u njega zapravo vraćate sve one spojeve koje ste namakanjem uspješno izvukli. Osim toga, namakanjem se smanjuje razina lektina i fitata – tvari koje mogu otežati apsorpciju važnih minerala poput željeza i cinka. Prema istraživanju objavljenom u znanstvenom časopisu Heliyon, prethodno namočen grah kuha se od 20 do čak 38 posto kraće.
Kako ga pravilno namočiti (i trik ako ste zaboravili)
Prije namakanja grah dobro isperite na cjedilu pod hladnom vodom te odstranite eventualne kamenčiće ili biljne ostatke. Potom ga prelijte vodom tako da razina tekućine bude oko pet centimetara iznad zrna i ostavite u hladnjaku osam do 12 sati.
Ako ste ga zaboravili namočiti večer prije, postoji i brži način: prelijte grah vodom, kuhajte ga tri minute, isključite štednjak i ostavite poklopljenog sat vremena u vrućoj vodi. I u tom slučaju tu vodu obavezno prolijte prije daljnjeg kuhanja.
Julie Garden-Robinson, profesorica na Državnom sveučilištu Sjeverne Dakote, upozorava i da grah u tvrdoj vodi, bogatoj kalcijem i magnezijem, teže omekša. Nutricionistica Samantha Heller pritom dodaje kako sporo kuhalo (slow cooker) ne postiže dovoljno visoku temperaturu da uništi lektine, pa se takav način pripreme ne preporučuje.
Organizam se s vremenom navikne
Dobra je vijest da se nadutost prirodno smanjuje ako grah konzumirate redovito. U pregledu triju studija koji navodi Cleveland Clinic, ispitanici su tijekom osam tjedana svakodnevno jeli po pola šalice graha i drugih mahunarki. Već nakon tri do četiri tjedna stvaranje plinova vratilo se na uobičajenu razinu.
Budući da svaka osoba drukčije reagira na pojedine mahunarke, dr. Todorov savjetuje da isprobate drugu vrstu graha ako vam određena sorta stvara probavne smetnje. Tijekom kuhanja u lonac slobodno možete dodati i metvicu, đumbir, komorač, kumin, češnjak ili crveni luk – liječnica potvrđuje da takvi dodaci ne mogu štetiti, a mnogi od tih začina dokazano pomažu probavi.
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