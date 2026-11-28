Ako grah kuhate u istoj vodi u kojoj je stajao, u njega zapravo vraćate sve one spojeve koje ste namakanjem uspješno izvukli. Osim toga, namakanjem se smanjuje razina lektina i fitata – tvari koje mogu otežati apsorpciju važnih minerala poput željeza i cinka. Prema istraživanju objavljenom u znanstvenom časopisu Heliyon, prethodno namočen grah kuha se od 20 do čak 38 posto kraće.