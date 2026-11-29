„Konstelacija međunarodnih odnosa pritom se preslaguje tako da njihov razvoj ne ide u prilog dosadašnjem prijateljskom odnosu između današnjih njemačkih i hrvatskih vlasti. Ne treba ispustiti iz vida ni to da se Hrvatska i Njemačka nalaze na različitim stranama u raspravi o novom EU-proračunskom okviru, koliko god Hrvatska nastojala i u tome zadržati umjeren gard. Ona ostaje na pozicijama prijašnje kohezije, ali ne ide u otvoreni sukob sa zemljama koje su se odlučile na štedljiviju buduću politiku, što je s njezine strane racionalno“, tvrdi ovaj politolog.