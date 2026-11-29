SLUČAJ SJEVERNI TOK
Analitičar objasnio zašto Hrvatskoj odgovara da ne izruči Ukrajinca osumnjičenog za sabotažu plinovoda
Odluka o izručenju Vladimira Žuravljova Njemačkoj vraćena je na ponovno odlučivanje. Na odluke hrvatskog sudstva će utjecati i pozicija zemlje u okviru sve složenijih vanjskopolitičkih odnosa i ovisnosti.
Hrvatska zasad neće Njemačkoj izručiti ukrajinskog državljanina Vladimira Žuravljova koji je od prošlog ljeta zadržan u pritvoru u Puli. Visoki kazneni sud je, naime, ukinuo odluku pulskog Županijskog suda o izručenju po njemačkom zahtjevu putem Europskog uhidbenog naloga (EUN), a zbog sumnje da je sudjelovao u miniranju podmorskoga rusko-njemačkog plinovoda Sjeverni tok 2 prije nešto više od četiri godine.
Više hrvatsko pravosudno tijelo ocijenilo je da su zaključci drugostupanjskog suda od 18. rujna preuranjeni, te mu je naložilo da od njemačkog pravosuđa zatraži određena dodatna objašnjenja.
No, svakako prije svega valja napomenuti da je ta informacija jučer medijski prenesena isključivo prema navodnoj Facebook-objavi ukrajinskih branitelja Žuravljova. Posrijedi je kijevski odvjetnički ured „Katerynchuk, Moor i partneri“ koji koordinira Žuravljovljevu obranu na međunarodnoj razini.
Ukrajinski ronilac prošle godine pušten je na slobodu u Poljskoj, a njezino pravosuđe odbacilo je njemački zahtjev za izručenje s tezom da je u slučaju njegove upletenosti u miniranje ipak bila riječ o legitimnoj obrambenoj akciji. Stav je Poljske zatim tumačen unutar specifičnoga njezina položaja spram Njemačke i Rusije, odnosno između te dvije države.
Sve teže balansiranje Hrvatske
Hrvatska je istog optuženika privela i zadržala kada je u Istri boravio na snimanju američkog igranog filma o – uništenju Sjevernog toka 2. No ključni detalj u daljnjoj pravosudnoj proceduri tiče se činjenice da je Njemačka u međuvremenu, dok je Ukrajinac čekao ishod procesa, preinačila raniji uhidbeni nalog EUN, tj. izdala novi - i to znatno proširen.
Izvorno se Ukrajina teretilo za protuustavnu sabotažu i uništenje civilne infrastrukture, a po novom ga se tereti za počinjenje ratnog zločina. Procedura je zbog toga u suštini pokrenuta ispočetka, jer je prošireni EUN formalno tretiran kao novi predmet.
U hrvatskoj javnosti proteklih mjeseci uglavnom je vladalo uvjerenje da će RH bez mnogo propitivanja slijediti njemački EUN, bez obzira na političku sklonost domaće vlade Ukrajini.
Ipak, to da naoko proturječno držanje njezina pravosuđa ima pozadinu u sve složenijim okolnostima u unutarnjoj politici Njemačke, a onda i u relaciji prema Hrvatskoj, smatra politički analitičar Davor Gjenero. „Hrvatska ima problem u tome što si ne smije dopustiti preveliko udaljavanje i napetost u odnosu na aktualnu njemačku administraciju“, drži on, „dok samoj Njemačkoj nad glavom visi mogućnost velike političke promjene udesno, a to bi dovelo i do njezina distanciranja prema RH.“
„Konstelacija međunarodnih odnosa pritom se preslaguje tako da njihov razvoj ne ide u prilog dosadašnjem prijateljskom odnosu između današnjih njemačkih i hrvatskih vlasti. Ne treba ispustiti iz vida ni to da se Hrvatska i Njemačka nalaze na različitim stranama u raspravi o novom EU-proračunskom okviru, koliko god Hrvatska nastojala i u tome zadržati umjeren gard. Ona ostaje na pozicijama prijašnje kohezije, ali ne ide u otvoreni sukob sa zemljama koje su se odlučile na štedljiviju buduću politiku, što je s njezine strane racionalno“, tvrdi ovaj politolog.
Hrvatska stoga očito sve teže balansira između realno velike ekonomske i političke ovisnosti o Njemačkoj i, s druge strane, novonastalih ekonomsko-političkih uvjeta s obzirom na svoj interes.
Njemačkoj to možda ipak nije prioritet
Kad su u pitanju njemačka vanjskopolitička stajališta u zapadnobalkanskoj regiji, naš sugovornik ističe da toj zemlji odgovara što brže dovršenje pregovora s Crnom Gorom o pristupanju Europskoj uniji. Hrvatska pak u novije doba dodatno zaoštrava odnos s vlastima Crne Gore koje joj ne žele popustiti u svim susjedskim zahtjevima, pa to sve osjetljivije pitanje ostaje do daljnjeg otvoreno.
„Hrvatskoj u tom kontekstu ne trebaju još i komplikacije s EUN-om, ali čini se da joj jedna specifična dimenzija ukupne problematike ide u prilog kad u ovom predmetu ostaje na izvjesnim temeljnim političkim i pravosudnim vrijednostima. Njemačkoj vlasti taj sudski proces možda i nije toliki prioritet kao što se čini da npr. to jest slučaj s pitanjem Crne Gore“, kaže Gjenero.
On je tako mišljenja i da administracija njemačkog kancelara Friedricha Merza nije sklona forsirati predmet Vladimira Žuravljova kao politički prioritet, koliko na njemu inzistira sudska vlast u Njemačkoj. Pored raširenog uvjerenja da miniranje Sjevernog toka 2 ima porijeklo u širem okviru NATO-a, u Hrvatskoj se može govoriti o nekoj vrsti konsenzualnog javnog mnijenja po kojem domaće pravosuđe bitno više ovisi o političkoj vlasti u RH, negoli bi to bio primjer u Njemačkoj.
U vidu se na koncu mora imati i rast njemačke ekstremne desnice, kao faktor od potencijalnog utjecaja na razvoj ovog predmeta i sudbinu dotičnog EUN-a. „Hrvatskoj pritom u današnjoj konstelaciji odgovara da ne dođe do izručenja Žuravljova, ali da ta odluka bude strogo pravosudna“, rekao je Gjenero za DW.
Bizarna putanja objave sudskog naloga
„No kako RH nije tip države koja bi to izvela manevrom nekog puštanja optuženog da čeka na slobodi pa zatim 'nestane' u otvorenom Schengenskom prostoru, a ni da odluku donese ministar pravosuđa, traži se način da sve bude izvedeno kroz pravno utemeljenu sudsku proceduru“, zaključio je Davor Gjenero.
Naposljetku, on je prokomentirao i prilično bizaran kontekst objave naloga Visokog kaznenog suda RH, pri čemu je vijest sa Facebooka po svoj prilici putovala do Hrvatske preko medija – Rusije i Srbije. U samoj Hrvatskoj, međutim, još nije objavljena službena odluka nijednog od dva involvirana suda, nego informaciju mediji prenose isključivo posredno.
„Nije to ni tako neuobičajeno, da se službena objava zanemari ili zadrži u diskreciji“, procjenjuje ovaj analitičar, „kad već kod nas nema ni nekog posebnog interesa za taj predmet, kao što ga zasad uistinu nema. Čak je ta putanja i logična, na neki način, znamo li kako je osjetljiva tema posrijedi u širem vanjskopolitičkom konstekstu“, napominje politički analitičar Davor Gjenero.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare