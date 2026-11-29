Majid Asgaripour/REUTERS

Iranski vrhovni vođa, ajatolah Modžtaba Hamenei naložio je reorganizaciju obavještajnog sustava u zemlji, rekao je predsjednik parlamenta Mohamad Baker Kalibaf, nakon što su incidenti koji su se dogodili u posljednjih nekoliko godina ukazali na ozbiljne propuste u iranskim sigurnosnim i obavještajnim službama.

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Vlada ne bi trebala odgađati imenovanje stalnog ministra nakon što zakonski prijedlog o reorganizaciji te institucije prođe provjeru Vijeća čuvara, tijela zaduženog za nadzor ustavnosti, rekao je Kalibaf u nedjelju u videozapisu objavljenom na Telegramu.

Iran još nema novog ministra obavještajnih službi

Esmail Hatib, posljednji iranski ministar obavještajnih službi, poginuo je u izraelskom napadu 18. ožujka ove godine, a još nije imenovan njegov nasljednik.

Taj tvrdolinijaški klerik i političar radio je u uredu bivšega vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija, prije nego što je u kolovozu 2021. preuzeo vodstvo nad civilnim obavještajnim aparatom.

Ali Hamenei, koji je poginuo u američko-izraelskim napadima na početku rata u Iranu, bio je otac Modžtabe Hameneija.

Izraelske operacije razotkrile sigurnosne propuste

Prodor izraelskih obavještajnih službi u Iran postao je uočljiv nakon nekih operacija, poput atentata na nuklearnog znanstvenika Mohsena Fahrizadeha 2020. godine te ubojstva vođe Hamasa, Ismaila Hanije u Teheranu 2024.

Proces je dodatno došao do izražaja tijekom dvanaestodnevnog rata u lipnju 2025. kad su izraelski operativci unutar Irana pomagali u lociranju ciljeva – protuzračne obrane, raketnih lansera i visokih vojnih zapovjednika.

Parlament preuzeo inicijativu zbog kašnjenja vlade

Kalibaf je rekao da je iranski parlament prvobitno od vlade zatražio da podnese prijedlog zakona o restrukturiranju ministarstva obavještajnih službi, no zbog kašnjenja je parlament sam preuzeo inicijativu.