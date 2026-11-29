UBOJICA DOSELJENIKA
Izrael prvi put traži smrtnu kaznu za Palestinca prema kontroverznom zakonu
Izraelske vlasti u nedjelju su objavile da će zatražiti smrtnu kaznu za Palestinca optuženog za ubojstvo francusko-izraelskog doseljenika, prvi put otkad je na snagu stupio kontroverzni zakon koji takvu mjeru omogućuje.
Oglas
Vojska je u objavi naznačila da je obavijestila obitelj Netanela Choukrouna, koji je ubijen sredinom rujna na okupiranoj Zapadnoj obali, da će vojno tužiteljstvo u ponedjeljak podići optužnicu u skladu s novim zakonom.
Zakon "propisuje obveznu smrtnu kaznu, osim ako vojni sud ne izreče doživotnu kaznu zatvora iz posebnih razloga".
"Riječ je o prvoj podignutoj optužnici" u Izraelu otkako je novi zakon stupio na snagu prošlog svibnja na poticaj ministra javne sigurnosti u odlasku, Itamara Ben-Gvira, pripadnika krajnje desnice, kaže se u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas