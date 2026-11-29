PROBLEM DOMAĆE POLJOPRIVREDE
Hrvatski poljoprivrednici upozoravaju na zabrinjavajući trend: Što se događa?
Hrvatski poljoprivrednici suočavaju se s padom dohotka, rastom troškova proizvodnje i sve težim uvjetima poslovanja, dok Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) od Vlade traži konkretnije mjere za oporavak i razvoj domaće poljoprivrede.
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Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku(DZS), vrijednost realnog dohotka u poljoprivredi u 2026. godini iznosit će 1,67 milijardi eura, što je 13,5 posto manje u odnosu na prethodnu godinu.
Vrijednost poljoprivredne proizvodnje trebala bi se smanjiti za 0,6 posto, na 3,14 milijardi eura, dok se očekuje pad bruto dodane vrijednosti od 9,4 posto, unatoč povećanju uloženog rada od jedan posto.
Od Vlade traže osnivanje posebnog fonda
U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori upozoravaju da pad dohotka ugrožava buduća ulaganja upravo u trenutku kada je potrebno povećati produktivnost i konkurentnost domaće proizvodnje.
Nastavak negativnih trendova mogao bi dovesti do gašenja gospodarstava, smanjenja interesa mladih za poljoprivredu i veće ovisnosti o uvozu hrane.
Predsjednik HPK-a Željko Mihelić stoga je pozvao Vladu na osnivanje nacionalnog kapitalnog fonda koji bi raspolagao s 300 milijuna eura godišnje, piše Suzana Župan za Novi list.
Komora predlaže povoljne dugoročne kredite uz mogućnost djelomičnog otpisa glavnice prema ostvarenim gospodarskim rezultatima.
Hrvatski kukuruz završava na talijanskim farmama
Poljoprivredni konzultant Robert Hadžić upozorava da troškovi proizvodnje rastu, dok otkupne cijene stagniraju ili padaju.
Navodi primjer hrvatskog silažnog kukuruza koji preko otkupljivača završava na farmama u talijanskim pokrajinama Veneto i Emilia-Romagna.
"Umjesto da silažni kukuruz iz našeg, talijanskog primjera završava u našem mesu i mlijeku, završava vani", rekao je Hadžić.
Smatra da bi država trebala poticati osnivanje zadruga kako bi mali proizvođači ojačali svoju pregovaračku poziciju.
Mladi sve teže ulaze u poljoprivredu
Benjamin Knezičić, 32-godišnji poljoprivrednik iz Gašinaca pokraj Đakova, preuzeo je obiteljsko gospodarstvo, zemljište i mehanizaciju od oca.
"Ne poznajem nikoga od mladih koji bi ušli u poljoprivredu počevši od nule", rekao je Knezičić za Novi list.
Uz probleme s plasmanom voća, povrća i drugih proizvoda, posebno ističe visoke troškove zapošljavanja radnika.
Hadžić također upozorava na otežan pristup zemljištu za mlade koji ga nisu naslijedili.
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