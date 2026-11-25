Dok će se Ali nakon nekoliko dana vratiti na Zemlju, astronaut Zhu Yangzhu, koji se već nalazi na postaji, produžit će boravak za još šest mjeseci i tako postati prvi kineski astronaut koji će neprekidno provesti punu godinu u svemiru. Produžena misija trebala bi istraživačima pomoći da bolje razumiju učinke dugotrajnog boravka u svemiru na ljudsko tijelo.