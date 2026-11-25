Muhammad Zeeshan Ali
Pakistanski astronaut ispisao povijest: Prvi stranac poletio na kinesku svemirsku postaju
Pakistanski astronaut ispisao je povijest postavši prvi strani državljanin koji je poletio na kinesku svemirsku postaju Tiangong.
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Muhammad Zeeshan Ali (40) poletio je u srijedu ujutro letjelicom Shenzhou-24 zajedno s dvojicom kineskih astronauta. Letjelicu je u orbitu iz svemirskog centra Jiuquan na sjeverozapadu Kine ponijela raketa Long March 2F.
Kineska svemirska agencija za ljudske posade ubrzo je potvrdila da je lansiranje bilo uspješno, objavila je državna televizija.
Povijesni let dio je redovite šestomjesečne smjene posade na postaji. Ali bi na Tiangongu trebao provesti nekoliko dana, čime će biti ostvaren još jedan važan korak u bliskim odnosima Kine i Pakistana.
„Zajedno sa svojim kineskim kolegama pokazat ću da je ovo prijateljstvo stvarno“, rekao je 40-godišnji pilot pakistanskog ratnog zrakoplovstva na konferenciji za novinare uoči lansiranja.
Što će Pakistanac raditi u kineskoj svemirskoj postaji?
Ali će na postaji provoditi eksperimente kao stručnjak za znanstveni teret. S njim su inženjer Wu Yi, kojemu je ovo također prvi svemirski let, i iskusni astronaut Tang Hongbo (51), koji treći put putuje na Tiangong.
Dok će se Ali nakon nekoliko dana vratiti na Zemlju, astronaut Zhu Yangzhu, koji se već nalazi na postaji, produžit će boravak za još šest mjeseci i tako postati prvi kineski astronaut koji će neprekidno provesti punu godinu u svemiru. Produžena misija trebala bi istraživačima pomoći da bolje razumiju učinke dugotrajnog boravka u svemiru na ljudsko tijelo.
Ali bi se na Zemlju trebao vratiti letjelicom Shenzhou-23 zajedno s astronautima Zhangom Zhiyuanom i Lai Ka-ying iz Hong Konga. Preostali članovi posade na postaji će provesti oko šest mjeseci, tijekom kojih će obavljati radove održavanja i provesti približno 90 eksperimenata, među ostalim istraživanja mogućnosti sprječavanja starenja krvnih žila u svemiru te istraživanja svemirske tehnologije, materijala i fizike.
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