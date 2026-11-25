Open AI / ChatGPT

Mislite da odlično poznajete hrvatske gradove, otoke i znamenitosti? Nova besplatna internetska igra Ma di? mogla bi vas natjerati da se predomislite. U njoj morate pogoditi gdje se nalazi određeno mjesto u Hrvatskoj, ali bez pomoći naziva na karti.

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Igricu je 24. studenoga predstavila domaća platforma Adios, a glavnu ulogu ima simpatični mačak Bubi, kojeg ljubitelji internetskih kvizova možda već poznaju iz Kvizioha.

Ovoga puta Bubi putuje Hrvatskom i igračima šalje razglednice s različitih lokacija.

Svaka razglednica sadrži duhovitu poruku i trag koji otkriva o kojem bi se mjestu moglo raditi.

Trag može biti poznato jelo, povijesni spomenik, legenda, slavna osoba ili film koji je ondje snimljen.

Nakon što pročitate razglednicu, vaš je zadatak na karti Hrvatske postaviti pribadaču na mjesto za koje mislite da je točan odgovor.

No, postoji mala kvaka: Na karti nisu ispisani nazivi gradova i mjesta.

Igra zatim izračunava koliko ste kilometara udaljeni od točne lokacije, a cilj je što manje promašiti.

Svaka dnevna runda sastoji se od šest razglednica, a nova stiže svakoga dana u ponoć.

Svi igrači dobivaju iste zadatke pa možete uspoređivati rezultate s prijateljima i otkriti tko najbolje poznaje Hrvatsku.

Ako vam šest pitanja nije dovoljno, možete nastaviti igrati slobodne runde ili birati posebne teme poput hrane, prirode, poznatih ljudi, filmova, legendi i neobičnih rekorda.

Prema podacima autora, igra sadrži više od 1400 razglednica iz svih hrvatskih županija.

Zanimljiva je i Županijska liga, u kojoj se možete natjecati za svoju županiju i pratiti koji dio Hrvatske najbolje pogađa lokacije.

Ma di? potpuno je besplatna, radi na računalu i mobitelu te ne zahtijeva registraciju.

Ako mislite da biste bez problema prepoznali svaki kutak Hrvatske, svoje znanje možete provjeriti na stranici adios.hr/ma-di.