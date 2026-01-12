Galić: Trebali bi se probuditi oni koji svijet mogu promijeniti

Dugogodišnji diplomat, komentator i urednik Mirko Galić gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao, između ostalog, o posljednjim izjavama Donalda Trumpa.
„Stupovi međunarodnog poretka su srušeni, međunarodni poredak počiva na sili, na samovolji. Dugo sam u javnom prostoru i nikada nisam doživio ovoliku samovolju i improvizaciju s kojom je svijet danas suočen“, naglašava Galić.
"Trump u nered unio još veći nered"
„Donald Trump je u nered koji je zatekao unio još veći nered, tako da je svijet iz stanja krize prešao u stanje kaosa. Nema međunarodnog prava, poretka ni institucija, sve je srušeno, a postoji Donald Trump u centru svega koji želi dokazati da je on jedini državnik koji može određivati što će biti ne samo u SAD-u, već u cijelom svijetu.
Može, na primjer, oteti predsjednika dok spava. Treba biti budan, ali nije dovoljno da budemo budni mi koji se plašimo kamo svijet ide, nego bi se morali probuditi oni koji svijet mogu promijeniti, a oni su u svojim snovima, misle da mogu modelirati svijet kako to u njihovoj mašti ili samovolji izgleda.“
„Kina možda jedva čeka da Trump napravi krivi korak prema Grenlandu kako bi dobila opravdanje da vrati Tajvan, koji je bio dio Kine, a Grenland nikad nije bio dio SAD-a. Trump govori o razlozima nacionalne sigurnosti i nacionalnim interesima, a misli na sebe, na svoju sigurnost i interese.
Ako bi ovako ili onako anektirao Grenland, povećao bi rejting u dijelu američke javnosti koja plješće kad Madura dovede, a koja bi pljeskala i da je povećao teritorij SAD-a. Amerika bi dobila svoj Sibir. Njega nema tko zaustaviti ako se on sam ne zaustavi. A on juri bez kočnica.“
