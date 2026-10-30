Gasi se jedan od posljednjih neovisnih medija u Rusiji: "Dokrajčili su nas"

Gavriil Grigorov/REUTERS

Ruski neovisni list Novaya gazeta, jedan od posljednjih medija u zemlji koji je otvoreno kritizirao vlast i istraživao korupciju, objavio je da prestaje s radom. Kao razlog navodi pritisak državnih vlasti, koji se posljednjih tjedana dodatno pojačao nakon što su istražitelji pretražili dom jednog od urednika.

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"Dokrajčili su nas", poručili su iz redakcije u priopćenju objavljenom na internetskoj stranici lista u petak ujutro.

Glavni urednik Sergej Sokolov u videoporuci je izjavio da su ruske vlasti i sigurnosne službe prisilile redakciju da prekine rad, piše DW.

"Devetog studenoga ugasit ćemo svjetla u našem domu, u kojem smo živjeli 30 godina. Isključit ćemo poslužitelje i otići", rekao je Sokolov.

💔 | Novaya Gazeta, the Moscow-based newspaper founded in 1993, has announced it is closing after more than three decades of work. https://t.co/FPoU6DOpNq — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) October 30, 2026

List koji je razotkrivao korupciju i kritizirao Kremlj

Novaya gazeta osnovana je 1993. godine, nakon raspada Sovjetskog Saveza. Tijekom tri desetljeća postala je jedan od rijetkih preostalih neovisnih medija u Rusiji, poznat po istraživačkom novinarstvu, otkrivanju korupcije i kritičkom izvještavanju o ruskoj politici.

Redakcija je godinama radila pod pritiskom vlasti, no stanje se dramatično pogoršalo nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Kremlj je tada dodatno pooštrio kontrolu nad medijima i uveo stroge cenzorske mjere.

Velik broj neovisnih novinara bio je prisiljen napustiti zemlju, dok su oni koji su ostali često proglašavani "stranim agentima". Ta oznaka donosi brojne zakonske i administrativne restrikcije, među ostalim i ograničenja u ostvarivanju prihoda od najma, kamata i autorskih prava.

Jedan od najpoznatijih bivših glavnih urednika lista, Dmitrij Muratov, dobitnik je Nobelove nagrade za mir 2021. godine. Nagradu je posvetio šestorici svojih kolega ubijenih zbog novinarskog rada.

Među njima je bila i novinarka Ana Politkovskaja, poznata po istraživanju navodnih zločina i zlostavljanja koje je ruska vojska počinila u Čečeniji. Ubijena je u listopadu 2006. godine, a njezino tijelo pronađeno je u stambenoj zgradi na rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina.

U oproštajnom tekstu redakcija je navela da se nakon više od 30 godina zajedničkog rada s ruskim društvom njezina priča završava na ulici, bez uvjeta za opstanak i uz stalnu prijetnju represije.

Urednici pod istragom, novinari na meti vlasti

Objava o gašenju lista stigla je dva tjedna nakon što je glavni urednik Sokolov bio na ispitivanju u Moskvi. Istražitelji su ga ispitivali zbog sumnje na nezakonito korištenje osobnih podataka, u sklopu kaznenog postupka protiv njegovog kolege Olega Roldugina.

Roldugin je prethodno uhićen i optužen za nezakonit pristup računalnim podacima, kazneno djelo za koje je predviđena kazna do deset godina zatvora. Dodatne pojedinosti slučaja nisu objavljene, a novinar je odbacio optužbe.

Međunarodne organizacije za zaštitu slobode medija osudile su postupanje ruskih vlasti prema novinarima Novaye gazete. Organizacija Reporteri bez granica pozvala je Kremlj da prekine, kako su naveli, sudsko uznemiravanje novinara.

"Ovo je priča o Rusiji"

U oproštajnom uvodniku redakcija je ocijenila da je njezino gašenje odraz stanja u današnjoj Rusiji pod Putinovom vlašću.

"Ovo nije samo naša osobna priča. To je priča o zemlji i društvu koje se uništava na potpuno isti način", poručili su.

U tekstu su naveli da su ljudska prava i slobode uklonjeni, a njihova obrana izjednačena s kaznenim djelom. Tvrde i da su izbori, javne institucije i pravosuđe izgubili svoju stvarnu ulogu, dok su sloboda savjesti i ljudsko dostojanstvo ozbiljno narušeni.

"Imati vlastita uvjerenja sad se smatra izdajom. No izdaja je kada država iznevjeri vlastiti Ustav. A ta se izdaja nastavlja i odvija pred očima cijelog svijeta", zaključili su.