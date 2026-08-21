FAZ je nakon toga priznao da je pitanje zvučalo "dvosmisleno“, ali je objasnio da se odnosilo na rasprave koje se među njemačkim obrambenim stručnjacima vode o pomoći Ukrajini. List je poručio da njegova uređivačka politika nije usmjerena na ubijanje Rusa, nego na uspostavu mira i okončanje ruske agresije na Ukrajinu. Najavio je i pravne korake kako bi Martensa zaštitio od prijetnji.