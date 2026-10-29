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NAJAVIO OTKAZE

Vlasnik Pinka otpušta oko tisuću ljudi

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Nova.rs
|
29. lis. 2026. 19:07
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M.P./ATAImages/PIXSELL

Vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović objavio je da je raspustio sve ansamble Teatra Odeon, zbog čega je 150 ljudi ostalo bez posla, a najavio je i da bi otkazi u njegovu poslovnom sustavu mogli obuhvatiti oko tisuću zaposlenika.

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Mitrović je o odluci izvijestio na društvenim mrežama, gdje je naveo da je riječ o jednom od najtežih dana u njegovu životu. Istodobno je najavio da će se smanjenje broja zaposlenih nastaviti i u drugim tvrtkama unutar njegove poslovne grupacije.

"Danas je jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumijevanja. Raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi ostalo je bez posla, a u cijelom sustavu morat ću otpustiti oko tisuću ljudi, odnosno u desetak tvrtki koje još nisu stale na zelenu granu", napisao je Mitrović.

Svoju je objavu zaključio porukom bivšim suradnicima: "Vidimo se, dragi prijatelji, u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex."

Teatar je otvoren 2024. godine

Teatar Odeon počeo je s radom u rujnu 2024. godine, nakon što je Mitrović kupio istoimeno nekadašnje kino u Ulici kraljice Natalije u središtu Beograda.

Već krajem prošle godine najavio je raspuštanje teatra, kao i promjene u drugim dijelovima svojeg poslovnog sustava.

Teme
pink srbija željko mitrović

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