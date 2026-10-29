Vlasnik Pinka otpušta oko tisuću ljudi

"Danas je jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumijevanja. Raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi ostalo je bez posla, a u cijelom sustavu morat ću otpustiti oko tisuću ljudi, odnosno u desetak tvrtki koje još nisu stale na zelenu granu", napisao je Mitrović.