NAJAVIO OTKAZE
Vlasnik Pinka otpušta oko tisuću ljudi
Vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović objavio je da je raspustio sve ansamble Teatra Odeon, zbog čega je 150 ljudi ostalo bez posla, a najavio je i da bi otkazi u njegovu poslovnom sustavu mogli obuhvatiti oko tisuću zaposlenika.
Oglas
Mitrović je o odluci izvijestio na društvenim mrežama, gdje je naveo da je riječ o jednom od najtežih dana u njegovu životu. Istodobno je najavio da će se smanjenje broja zaposlenih nastaviti i u drugim tvrtkama unutar njegove poslovne grupacije.
"Danas je jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumijevanja. Raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi ostalo je bez posla, a u cijelom sustavu morat ću otpustiti oko tisuću ljudi, odnosno u desetak tvrtki koje još nisu stale na zelenu granu", napisao je Mitrović.
Svoju je objavu zaključio porukom bivšim suradnicima: "Vidimo se, dragi prijatelji, u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex."
Teatar je otvoren 2024. godine
Teatar Odeon počeo je s radom u rujnu 2024. godine, nakon što je Mitrović kupio istoimeno nekadašnje kino u Ulici kraljice Natalije u središtu Beograda.
Već krajem prošle godine najavio je raspuštanje teatra, kao i promjene u drugim dijelovima svojeg poslovnog sustava.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas