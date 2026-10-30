financijsko izvješće
Žito Grupa u prvih devet mjeseci s dobiti od 19,05 milijuna eura
Žito Grupa je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila dobit nakon poreza od 19,05 milijuna eura, pokazuju podaci iz konsolidiranog financijskog izvješća te tvrtke objavljenog u petak na Zagrebačkoj burzi.
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Dobit nakon poreza u prvih devet mjeseci lani je iznosila 29,6 milijuna eura.
U izvješću se navodi kako financijski rezultati grupe za prvih devet mjeseci ove godine nisu u potpunosti usporedivi s istim razdobljem lani zbog promjena u konsolidacijskom obuhvatu. Naime, Mesna industrija Ravlić uključena je u konsolidaciju od siječnja ove godine, Anabbela od ožujka, dok su Zvijezda plus i Zvijezda Slovenija uključene od svibnja.
Izvještajna EBITDA grupe u prvih devet mjeseci godine iznosi 43 milijuna eura.
Grupa je u prvih devet mjeseci ostvarila prihode od prodaje u iznosu od 287 milijuna eura, što je rast od 25 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Najveći udio u prihodima od prodaje ima segment industrije s 62 posto u prvih devet mjeseci ove godine. Segment industrije, koji obuhvaća proizvodnju stočne hrane, ulja, mesnih proizvoda te električne energije, ostvario je gotovo 177 milijuna eura prihoda od prodaje, što je rast od 94 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Taj je rast, kako su pojasnili iz tvrtke, najvećim dijelom pod utjecajem akviziranja novih društava u ovom segmentu, Mesne industrije Ravlić i Zvijezde.
Segment stočarstva je u prvih devet mjeseci ostvario 46,5 milijuna eura prihoda od prodaje, segment trgovine i silosa 34,9 milijuna eura, a segment ratarstva 24,2 milijuna eura.
Žito Grupa je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila 65,5 milijuna eura prihoda od prodaje s inozemstvom, odnosno 23 posto ukupnih prihoda od prodaje. Najviše prodaje ostvaruje se sa susjednim državama i državama iz regije - Italijom, BiH, Mađarskom, Slovenijom i Slovačkom.
U prvih devet mjeseci izvoz grupe ostao je na razini istog razdoblja prethodne godine.
Značajno smanjenje izvoza svinja od 78 posto, dijelom pod utjecajem zakonskih ograničenja vezanih za pojavu afričke svinjske kuge koja su i dalje na snazi, a dijelom zbog usmjeravanja svinja u vlastite klaonice, nadoknađeno je rastom izvoza ulja od 44 posto te izvozom delikatesnih i prehrambenih proizvoda novoakviziranog društva Zvijezda, navodi se u izvješću.
Najznačajniji izvozni proizvod je ulje s udjelom od 45 posto, slijede ratarske kulture s 23 posto, delikatese s 11 posto te mesni proizvodi s osam posto prihoda od prodaje s inozemstvom.
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