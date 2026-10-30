Žito Grupa u prvih devet mjeseci s dobiti od 19,05 milijuna eura

Najveći udio u prihodima od prodaje ima segment industrije s 62 posto u prvih devet mjeseci ove godine. Segment industrije, koji obuhvaća proizvodnju stočne hrane, ulja, mesnih proizvoda te električne energije, ostvario je gotovo 177 milijuna eura prihoda od prodaje, što je rast od 94 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Taj je rast, kako su pojasnili iz tvrtke, najvećim dijelom pod utjecajem akviziranja novih društava u ovom segmentu, Mesne industrije Ravlić i Zvijezde.