Zaboravite Tinder, stiže Katolička spajalica: Evo kako funkcionira nova platforma za upoznavanje

Velik dio upitnika odnosi se na vjerska uvjerenja i obiteljske vrijednosti. Korisnike se, među ostalim, pita koliko im je važna predbračna čistoća, koliko često odlaze na misu i mole se te kakve stavove imaju o pobačaju, kontracepciji i katoličkom nauku. Nove korisnike prilikom registracije pita se i kojoj nadbiskupiji i župi pripadaju.