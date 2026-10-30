Ne traže samo ljubav
Zaboravite Tinder, stiže Katolička spajalica: Evo kako funkcionira nova platforma za upoznavanje
Na internetu se pojavila nova platforma za upoznavanje namijenjena katolicima koji traže partnera sličnih vjerskih uvjerenja i životnih vrijednosti. Riječ je o Katoličkoj spajalici, besplatnoj stranici prvenstveno namijenjenoj korisnicima s hrvatskog govornog područja, ali dostupnoj zainteresiranima iz cijelog svijeta.
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Za razliku od popularnih aplikacija poput Tindera, na kojima se upoznavanje uglavnom temelji na fotografijama i kratkim opisima, ova platforma poseban naglasak stavlja na vjeru, brak, obitelj i planove za budućnost.
Registracija je jednostavna, piše Index, ali izrada profila zahtijeva nešto više vremena jer korisnici moraju odgovoriti na niz pitanja. Osim osnovnih podataka, trebaju navesti što traže – prijateljstvo, dopisivanje, ozbiljnu vezu, duhovno povezivanje ili brak.
Velik dio upitnika odnosi se na vjerska uvjerenja i obiteljske vrijednosti. Korisnike se, među ostalim, pita koliko im je važna predbračna čistoća, koliko često odlaze na misu i mole se te kakve stavove imaju o pobačaju, kontracepciji i katoličkom nauku. Nove korisnike prilikom registracije pita se i kojoj nadbiskupiji i župi pripadaju.
Neka pitanja prilično su osobna. Primjerice, korisnici trebaju odgovoriti što bi učinili kada bi nakon sklapanja braka saznali da njihov partner ne može imati djecu.
Platforma se bavi i praktičnim pitanjima poput spremnosti na preseljenje zbog ljubavi, prethodnih brakova i želje za djecom.
Tu su i uobičajeni kriteriji za upoznavanje. Potrebno je navesti podatke o izgledu, obrazovanju, zaposlenju, a među pitanjima su i godišnja primanja. Korisnici pritom mogu odabrati žele li ili ne otkriti taj podatak.
Partnera možete tražiti prema vjerskim uvjerenjima
Jedna od glavnih posebnosti Katoličke spajalice jest mogućnost filtriranja članova prema odgovorima iz upitnika.
Tako korisnici mogu pronaći osobe kojima je važno redovito odlaziti na misu, žele djecu ili imaju slične stavove o predbračnoj čistoći, kontracepciji i drugim vjerskim pitanjima.
Pretraživanje je moguće i prema klasičnim kriterijima, poput dobi, mjesta stanovanja, obrazovanja, primanja i fizičkog izgleda.
Sam način upoznavanja podsjeća na Tinder. Korisnicima se prikazuju profili drugih članova, a zainteresiranost mogu označiti srcem ili odbiti odabirom križića.
Osim toga, moguće je slati poruke i virtualne poklone, dodavati članove među prijatelje, pregledavati tko je posjetio vaš profil te blokirati neželjene kontakte. Neki korisnici fotografije drže privatnima pa nisu vidljive svima.
Platforma je besplatna, ali još se razvija
Katolička spajalica nudi i rubrike sa svjedočanstvima korisnika, najavama događanja te sadržajima o katoličkom nauku. No, dio tih rubrika još je prazan, a pojedini izrazi u sučelju još nisu prevedeni na hrvatski jezik.
Korištenje platforme zasad je besplatno, uključujući registraciju i dostupne mogućnosti upoznavanja.
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