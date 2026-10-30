VIDEO / Evo što je Patrick Stewart govorio o Hrvatima i Zagrebu

Ono što je Stewarta najviše impresioniralo u cijeloj toj situaciji bio je način na koji je osoblje komuniciralo s njim. Cijelo vrijeme dok su boravili u restoranu, apsolutno nitko nije izgovorio ime serije Zvjezdane staze niti se nametao. Nije bilo molbi za autograme, nije bilo fotografiranja, nitko nije prekidao njihovu večeru niti stvarao nepotrebnu buku oko njihova stola. Osim što ga je oduševilo povrće u obliku svemirskog broda, glumac nije krio oduševljenje ni hrvatskom gastronomijom općenito. Posebno je izdvojio hrvatska vina, pri čemu je naglasio da su mu ona iz Dalmacije bila apsolutno senzacionalna, prenosi Večernji list.