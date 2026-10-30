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legendarna anegdota

VIDEO / Evo što je Patrick Stewart govorio o Hrvatima i Zagrebu

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30. lis. 2026. 10:11
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A flower lies on The Hollywood Walk of Fame star of the late actor Patrick Stewart in Los Angeles, California, US, October 29, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Evelyn Hockstein

Vijest o odlasku glumačkog velikana Patricka Stewarta rastužila je obožavatelje diljem svijeta, a u našim krajevima izazvala je i val nostalgije. Naime, malo je poznato, ili se s vremenom zaboravilo, da je glumac najpoznatiji po kultnoj ulozi kapetana Jean-Luca Picarda u serijalu Zvjezdane staze dio svoje karijere proveo radeći u Zagrebu. Bilo je to u proljeće 1993. godine, kada je u glavnom gradu Hrvatske boravio zbog snimanja akcijskog trilera "Vlak smrti".

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Nekoliko mjeseci nakon što je završio rad u Hrvatskoj, Stewart je radio intervju u kojem je ispričao anegdotu o večeri u jednom restoranu smještenom u starom dijelu Zagreba, a na društvenim mrežama se ponovno počela širiti snimka njegova prepričavanja događaja.

"Nitko nije pokazivao da me prepoznaje. Naručili smo hranu, a nakon 15-tak minuta donijeli su nam dvije salate. U sredini svake bio je prekrasno izrađen Enterprise od povrća. Cijelo vrijeme dok smo bili u restoranu nitko nije ni spomenuo Zvjezdane staze", prisjetio se glumac.

Ono što je Stewarta najviše impresioniralo u cijeloj toj situaciji bio je način na koji je osoblje komuniciralo s njim. Cijelo vrijeme dok su boravili u restoranu, apsolutno nitko nije izgovorio ime serije Zvjezdane staze niti se nametao. Nije bilo molbi za autograme, nije bilo fotografiranja, nitko nije prekidao njihovu večeru niti stvarao nepotrebnu buku oko njihova stola. Osim što ga je oduševilo povrće u obliku svemirskog broda, glumac nije krio oduševljenje ni hrvatskom gastronomijom općenito. Posebno je izdvojio hrvatska vina, pri čemu je naglasio da su mu ona iz Dalmacije bila apsolutno senzacionalna, prenosi Večernji list.

Podsjetimo, Stewart je u "Vlaku smrti" utjelovio lik Malcolma Philpotta, čovjeka koji vodi operaciju zaustavljanja vlaka s nuklearnom bombom. Film je režirao David Jackson, a u produkciji je sudjelovao i zagrebački Jadran film, što je bio veliki pothvat za domaću kinematografiju u to doba. Film u kojem su uz njega glumili Pierce Brosnan, Christopher Lee i Alexandra Paul snimao se u vrlo izazovnim okolnostima – Domovinski rat tada je još uvijek bjesnio u Hrvatskoj, no to nije spriječilo strane filmaše da dođu u Zagreb.

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Teme
hrvatska patrick stewart zagreb

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