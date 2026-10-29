TURISTIČKA ATRAKCIJA
Ovo je najposjećeniji tematski park na svijetu: Lani ga je posjetilo gotovo 18 milijuna ljudi
Disneyjev Magic Kingdom u Orlandu bio je i prošle godine najposjećeniji tematski park na svijetu, s 17,8 milijuna posjetitelja, pokazalo je godišnje izvješće TEA Global Experience Index, javlja u četvrtak njemačka agencija dpa.
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Broj posjetitelja Magic Kingdoma smanjio se za 0,2 posto u odnosu na 2024. godinu, a procjenjuje se da je park u prosjeku svakoga dana posjećivalo više od 48.000 ljudi.
Na drugom mjestu je Disneyland u Kaliforniji s 17,4 milijuna posjetitelja, što je 0,4 posto više nego godinu prije. Treće mjesto zauzeo je Universal Studios Japan s 16,2 milijuna posjetitelja, a slijede Tokyo Disneyland s 15,1 milijunom i Shanghai Disneyland s 13,6 milijuna posjetitelja. Na šestom mjestu je kineski Chimelong Ocean Kingdom s 12,9 milijuna posjetitelja, dok je Tokyo DisneySea na sedmom mjestu s 12,4 milijuna. Disneyjev Epcot u Orlandu zauzeo je osmo mjesto s 12,1 milijunom posjetitelja, što je pad od 0,2 posto u odnosu na 2024.
Na devetom mjestu je Disneyland Paris s 10,8 milijuna posjetitelja, dok je Disneyjev Hollywood Studios u Orlandu deseti s 10,3 milijuna. Posjećenost Hollywood Studiosa također je pala za 0,2 posto. U odnosu na 2024. ta su dva parka zamijenila mjesta.
Universal Studios Hollywood bio je 16. s osam milijuna posjetitelja, što je osam posto manje nego 2024. Pad je dijelom posljedica požara koji su prošle godine pogodili Los Angeles. Novi Universalov park Epic Universe, otvoren u svibnju 2025., privukao je četiri milijuna posjetitelja do kraja godine. Unatoč tome što je radio samo dio godine, zauzeo je 13. mjesto na popisu 20 najposjećenijih tematskih parkova u Sjevernoj Americi.
Ukupno je 25 najposjećenijih tematskih parkova na svijetu prošle godine posjetilo 245,4 milijuna ljudi, gotovo jednako kao 2024., kada ih je posjetilo 245,9 milijuna.
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