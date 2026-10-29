Na drugom mjestu je Disneyland u Kaliforniji s 17,4 milijuna posjetitelja, što je 0,4 posto više nego godinu prije. Treće mjesto zauzeo je Universal Studios Japan s 16,2 milijuna posjetitelja, a slijede Tokyo Disneyland s 15,1 milijunom i Shanghai Disneyland s 13,6 milijuna posjetitelja. Na šestom mjestu je kineski Chimelong Ocean Kingdom s 12,9 milijuna posjetitelja, dok je Tokyo DisneySea na sedmom mjestu s 12,4 milijuna. Disneyjev Epcot u Orlandu zauzeo je osmo mjesto s 12,1 milijunom posjetitelja, što je pad od 0,2 posto u odnosu na 2024.