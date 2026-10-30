jednoglasno
Sabor usvojio izmjene Zakona o nestalima u Domovinskom ratu: Što to znači za obitelji?
Hrvatski sabor u petak je jednoglasno donio izmjene Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu kojima se omogućuje pokretanje ostavinskog postupka i prije nego se nestalu osobu proglasi umrlom, a to će moći učiniti svi zakonski nasljednici, ne samo članovi obitelji.
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Unatoč nizu aktivnosti koje Ministarstvo poduzima kako bi se pronašle osobe nestale u Domovinskom ratu, gotovo 30 godina od završetka rata dio obitelji nije ostvario pravo da sazna sudbinu svojih nestalih članova.
Iako postoji mogućnost proglašenja nestale osobom umrlom, dio članova obitelji osoba nestalih u Domovinskom ratu zbog psiholoških prepreka, odnosno emotivnih razloga, to nije u mogućnosti učiniti, stoga nije moguće provesti ni ostavinski postupak te ostaje neriješeno pitanje imovine osoba nestalih u Domovinskom ratu.
Izmjenama Zakona omogućit će se pokretanje ostavinskog postupka za osobe nestale u Domovinskom ratu i prije nego ju se službeno proglasi umrlom, a to će pred nadležnim sudom moći učiniti svi zakonski nasljednici, a ne samo članovi obitelji.
Hrvatska još uvijek traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa.
Usvojen je i Zakon o provedbi EU Uredbe o uspostavi mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicu (CBAM) kojim se europski proizvođači po položaju izjednačavaju s onima iz trećih zemalja, budući da europski proizvođači već plaćaju trošak ugljičnog dioksida, koji je ugrađen u cijenu.
Time se nastoji osigurati ravnopravnije tržišno natjecanje i potaknuti čišća industrijska proizvodnja i izvan EU. CBAM obuhvaća cement, željezo, čelik, aluminij, gnojiva, električnu energiju i vodik.
Sabor je donio i Zakon o provedbi EU Uredbe o strojevima, kojom se osigurava da strojevi koji se stavljaju na tržište EU ispunjavaju visoke standarde zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika, uz istodobno omogućavanje nesmetanog kretanja proizvoda na jedinstvenom europskom tržištu. Nova pravila prate i razvoj digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije te odgovaraju na nove sigurnosne izazove koje donose sve složeniji i digitalno povezani strojevi.
Sabor je jednoglasno podržao odluku MIP-a kojom se odbija skidanje imuniteta Mostovom zastupniku Marinu Miletiću po privatnoj tužbi.
Glasanjem je zaključena 12. sjednica Hrvatskog sabora. Idućeg tjedna Sabor neće zasjedati, zastupnici se u klupe vraćaju 10. studenog, a nova će sjednica započeti aktualnim prijepodnevom.
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