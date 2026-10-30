Sabor usvojio izmjene Zakona o nestalima u Domovinskom ratu: Što to znači za obitelji?

Sabor je donio i Zakon o provedbi EU Uredbe o strojevima, kojom se osigurava da strojevi koji se stavljaju na tržište EU ispunjavaju visoke standarde zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika, uz istodobno omogućavanje nesmetanog kretanja proizvoda na jedinstvenom europskom tržištu. Nova pravila prate i razvoj digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije te odgovaraju na nove sigurnosne izazove koje donose sve složeniji i digitalno povezani strojevi.