It's My Party...
Ulazi li Hollywood u novu eru? I poznata imena počinju snimati serije za mobitele
Eric Roberts, glumac nominiran za Oscara, predvodit će glumačku postavu prve vertikalne serije koju je predstavila nova holivudska produkcijska kuća New Short Media, koju su osnovali Alon Shtruzman i Scott Einbinder.
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Projekt It's My Party And I'll Die If I Want To, čiji su autori Gev Miron i Charlie Parker, bit će objavljen u dva formata – kao vertikalna serija podijeljena na epizode i kao dugometražni film namijenjen kinodistribuciji, piše Deadline.
Radnja prati Annu, koja na večer svojeg 21. rođendana očajnički pokušava prikriti šokantnu istinu o smrti svoje najbolje prijateljice. Dok gosti pristižu, a dugo skrivane tajne počinju izlaziti na vidjelo, Anna se suočava s izdajom i obiteljskim otkrićima koja prijete pretvoriti proslavu u noć laži i smrtonosnih posljedica.
Eric Roberts, koji je bio nominiran za Oscara za ulogu u filmu Runaway Train iz 1985. godine, glumi uz Merricka Hannu (America's Got Talent), Neelu Jolene (Acting Coach Nightmare), Rykera Balouna (Devil in Disguise: John Wayne Gacy) te glumca i kreatora digitalnog sadržaja Nicholaija Perretta.
Roberts već sudjeluje i u drugom projektu vertikalnog formata, Billionaires' Broken Vow, koji je premijerno prikazan ranije ovog mjeseca na prvom američkom festivalu mikrodrama.
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