Radnja prati Annu, koja na večer svojeg 21. rođendana očajnički pokušava prikriti šokantnu istinu o smrti svoje najbolje prijateljice. Dok gosti pristižu, a dugo skrivane tajne počinju izlaziti na vidjelo, Anna se suočava s izdajom i obiteljskim otkrićima koja prijete pretvoriti proslavu u noć laži i smrtonosnih posljedica.