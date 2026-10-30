Rasvjeta na igralištu i primanje mita: USKOK pokrenuo istragu protiv načelnika Nove Kapele

Nadalje se osnovano sumnja da je u razdoblju od ožujka 2026. do lipnja 2026. u Novoj Kapeli i Novoj Gradiški, II. okr. kao stvarni voditelj, a od 28. ožujka 2026. i predsjednik VI. okr. lovačke udruge, sukladno dogovoru s IV. okr. i njezinim uputama, podnio prijavu na javni natječaj Brodsko-posavske županije za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju poljoprivrede navedene županije, u kojoj je neistinito naveo da će sredstva biti utrošena za projekt u okviru kojeg će se izraditi i ugraditi rashladna komora za prihvat i obradu divljači. U tu je svrhu zatražio dodjelu financijskih sredstava, iako su II. i IV. okr. znali da II. okr. tako dodijeljena sredstva neće iskoristiti u skladu s predviđenom namjenom, jer je VI. okr. lovačka udruga već prethodno nabavila rashladnu komoru i istu koristila za potrebe svoje djelatnosti. Na temelju navedene prijave VI. okr. udruzi su odobrena financijska sredstva u iznosu od 4.000,00 eura.