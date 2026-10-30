Četvero osumnjičenih
Rasvjeta na igralištu i primanje mita: USKOK pokrenuo istragu protiv načelnika Nove Kapele
USKOK je pokrenuo istragu protiv načelnika Općine Nova Kapela i još troje hrvatskih državljana te dvije pravne osobe.
Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
"USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvero hrvatskih državljana (1985., 1989., 1985., 1985.) i dvije pravne osobe zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita, zlouporabe u postupku javne nabave, subvencijske prijevare te poticanja na subvencijsku prijevaru.
Osnovano se sumnja da je u razdoblju od veljače 2026. do srpnja 2026. u Novoj Kapeli, I. okr. kao načelnik Općine Nova Kapela, dogovorio s II. okr., direktorom jednog trgovačkog društva i III. okr., djelatnikom V. okr. trgovačkog društva da će u postupku jednostavne nabave za odabir izvođača radova na instalaciji rasvjete na jednom igralištu u Novoj Kapeli, osigurati da se ugovor za izvođenje tih radova dodijeli V. okr. društvu, u zamjenu za novčanu nagradu od 5.000,00 eura.
Radi realizacije navedenog dogovora, II. i III. okr. su sukladno dogovoru s I. okr., sami pripremili potrebnu dokumentaciju za predstojeći postupak nabave te s NN predstavnikom drugog trgovačkog društva dogovorili da će to društvo i društvo kojeg je direktor II. okr. dostaviti ponude s cijenama višim od ponude V. okr. društva, kako bi ponuda V. okr. društva bila prihvaćena kao najpovoljnija. Potom je I. okr. inicirao pokretanje postupka jednostavne nabave za odabir izvođača radova navedenih građevinskih radova procijenjene vrijednosti 40.000,00 eura bez PDV-a te osigurao da se pozivi za dostavu ponuda upute dogovorenim društvima. Nakon što je ponuda V. okr. društva ocijenjena kao najpovoljnija, I. okr. je donio odluku odabiru ponude tog društva i u ime Općine potpisao ugovor o nabavi predmetnih radova. Zauzvrat je II. okr. predao I. okr. dogovorenu novčanu nagradu od 5.000,00 eura.
Nadalje se osnovano sumnja da je u razdoblju od ožujka 2026. do lipnja 2026. u Novoj Kapeli i Novoj Gradiški, II. okr. kao stvarni voditelj, a od 28. ožujka 2026. i predsjednik VI. okr. lovačke udruge, sukladno dogovoru s IV. okr. i njezinim uputama, podnio prijavu na javni natječaj Brodsko-posavske županije za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju poljoprivrede navedene županije, u kojoj je neistinito naveo da će sredstva biti utrošena za projekt u okviru kojeg će se izraditi i ugraditi rashladna komora za prihvat i obradu divljači. U tu je svrhu zatražio dodjelu financijskih sredstava, iako su II. i IV. okr. znali da II. okr. tako dodijeljena sredstva neće iskoristiti u skladu s predviđenom namjenom, jer je VI. okr. lovačka udruga već prethodno nabavila rashladnu komoru i istu koristila za potrebe svoje djelatnosti. Na temelju navedene prijave VI. okr. udruzi su odobrena financijska sredstva u iznosu od 4.000,00 eura.
USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložiti određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika, dok u odnosu na ostale okrivljenike za to nije bilo osnove."
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