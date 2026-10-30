NOVAJA GAZETA
Gasi se ruski list kojeg je novcem od Nobelove nagrade utemeljio Gorbačov: "Ubijeni smo"
Ruske neovisne novine Novaja gazeta objavile su da obustavljaju preostale aktivnosti u zemlji nakon pritiska države koja kazneno goni višeg urednika te im je oduzela financijska sredstva i prostorije.
"Ubijeni smo", navodi se u priopćenju novina utemeljenih novcem od Nobelove nagrade za mir posljednjeg sovjetskog vođe Mihaila Gorbačova.
Novine su obustavile tiskano izdanje u Rusiji 2022. godine, ali su nastavile objavljivati sadržaj na internetu i raditi iz svojeg ureda u središtu Moskve.
"Devetog studenoga ugasit ćemo svjetla u domu u kojem živimo 30 godina, ugasiti servere i otići", stoji u priopćenju. "Novine više ne postoje. Ruske vlasti i ruske sigurnosne službe prisilile su našu redakciju na prestanak rada."
Trn u oku vlastima
Vlasti, koje su novine označile kao "stranog agenta", nisu imale komentara.
No Kremlj, koji optužuje strane obavještajne službe za pokušaje izazivanja nezadovoljstva u ruskom društvu, ranije je navodio da je određena cenzura nužna u trenutku kada je Rusija uvučena u, kako tvrdi, egzistencijalnu borbu sa Zapadom u Ukrajini.
Istaknuti ratni bloger Rybar otkrio je kako se na tu publikaciju gleda u pojedinim službenim krugovima, podijelivši oštru kritiku u kojoj se Novaja gazeta optužuje za sustavno promicanje antiruskog narativa i naslađivanje poteškoćama s kojima se ruska država suočava.
Novaja gazeta, osnovana 1993. u skladu s Gorbačovljevom vizijom "glasnosti" ili otvorenosti, spada među najutjecajnije ruske novine i zaštitnike demokracije zahvaljujući svojim istraživanjima korupcije i kritičkim izvješćivanjem o ruskoj politici.
Dmitrij Muratov, suosnivač lista i dugogodišnji glavni urednik, podijelio je Nobelovu nagradu za mir 2021., posvetivši je šestero kolega koji su ubijeni zbog svojeg rada, uključujući istraživačku novinarku Anu Politkovskaju, koja je pisala o ruskim ratovima u Čečeniji.
Pritisak zbog rata u Ukrajini
Kao i drugi mediji koji nisu pod upravom države, ali je kritiziraju, Novaja gazeta bila je izložena sve većem pritisku nakon što je Rusija 2022. godine započela opći rat u Ukrajini. Uvedena su stroga pravila cenzure koja predviđaju dugogodišnje zatvorske kazne za „diskreditaciju” ruske vojske ili širenje, po ocjeni vlasti, lažnih vijesti.
"Od početka 'specijalne vojne operacije' u Ukrajini i uvođenja kaznene odgovornosti za 'diskreditaciju ruske vojske', ne možemo izvješćivati o najkritičnijim i najtragičnijim događajima našeg vremena", objavile su novine. "Cenzura se odnosi na gotovo svaku sferu civilnog života."
Mnogi od njihovih novinara, kao i novinari iz drugih medija, pobjegli su iz Rusije 2022., dodaje se.
Neki od bivših zaposlenika pokrenuli su zasebno tiskano i internetsko izdanje sa sjedištem u Latviji pod nazivom Novaja gazeta Europe, koje su moskovske vlasti proglasile "nepoželjnom organizacijom", čime je praktički zabranjeno u Rusiji. To izdanje nastavit će s radom.
Unutar Rusije, Novaja gazeta istaknula je da joj je internetska stranica blokirana, licenca za tisak oduzeta, a tiskarske strojeve zaplijenile su vlasti.
Također je navela da se jedan od njihovih urednika, Oleg Roldugin, nalazi u kućnom pritvoru gdje čeka suđenje zbog optužbi za zlouporabu osobnih podataka, za što je predviđena kazna do 10 godina zatvora.
Njihove urede u središtu Moskve, iz kojih ih sada izbacuju, također su pretražile vlasti, a ovog je mjeseca pretražen i dom glavnog urednika Sergeja Sokolova.
"Izdržali smo koliko god smo mogli", poručila je Novaja gazeta u svojem oproštajnom priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare