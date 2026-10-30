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NOVAJA GAZETA

Gasi se ruski list kojeg je novcem od Nobelove nagrade utemeljio Gorbačov: "Ubijeni smo"

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Hina
|
30. lis. 2026. 15:13
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Novaja Gazeta
Novaja Gazeta

Ruske neovisne novine Novaja gazeta objavile su da obustavljaju preostale aktivnosti u zemlji nakon pritiska države koja kazneno goni višeg urednika te im je oduzela financijska sredstva i prostorije.

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"Ubijeni smo", navodi se u priopćenju novina utemeljenih novcem od Nobelove nagrade za mir posljednjeg sovjetskog vođe Mihaila Gorbačova.

Novine su obustavile tiskano izdanje u Rusiji 2022. godine, ali su nastavile objavljivati sadržaj na internetu i raditi iz svojeg ureda u središtu Moskve.

"Devetog studenoga ugasit ćemo svjetla u domu u kojem živimo 30 godina, ugasiti servere i otići", stoji u priopćenju. "Novine više ne postoje. Ruske vlasti i ruske sigurnosne službe prisilile su našu redakciju na prestanak rada."

Trn u oku vlastima

Vlasti, koje su novine označile kao "stranog agenta", nisu imale komentara.

No Kremlj, koji optužuje strane obavještajne službe za pokušaje izazivanja nezadovoljstva u ruskom društvu, ranije je navodio da je određena cenzura nužna u trenutku kada je Rusija uvučena u, kako tvrdi, egzistencijalnu borbu sa Zapadom u Ukrajini.

Istaknuti ratni bloger Rybar otkrio je kako se na tu publikaciju gleda u pojedinim službenim krugovima, podijelivši oštru kritiku u kojoj se Novaja gazeta optužuje za sustavno promicanje antiruskog narativa i naslađivanje poteškoćama s kojima se ruska država suočava.

Novaja gazeta, osnovana 1993. u skladu s Gorbačovljevom vizijom "glasnosti" ili otvorenosti, spada među najutjecajnije ruske novine i zaštitnike demokracije zahvaljujući svojim istraživanjima korupcije i kritičkim izvješćivanjem o ruskoj politici.

Dmitrij Muratov, suosnivač lista i dugogodišnji glavni urednik, podijelio je Nobelovu nagradu za mir 2021., posvetivši je šestero kolega koji su ubijeni zbog svojeg rada, uključujući istraživačku novinarku Anu Politkovskaju, koja je pisala o ruskim ratovima u Čečeniji.

Pritisak zbog rata u Ukrajini

Kao i drugi mediji koji nisu pod upravom države, ali je kritiziraju, Novaja gazeta bila je izložena sve većem pritisku nakon što je Rusija 2022. godine započela opći rat u Ukrajini. Uvedena su stroga pravila cenzure koja predviđaju dugogodišnje zatvorske kazne za „diskreditaciju” ruske vojske ili širenje, po ocjeni vlasti, lažnih vijesti.

"Od početka 'specijalne vojne operacije' u Ukrajini i uvođenja kaznene odgovornosti za 'diskreditaciju ruske vojske', ne možemo izvješćivati o najkritičnijim i najtragičnijim događajima našeg vremena", objavile su novine. "Cenzura se odnosi na gotovo svaku sferu civilnog života."

Mnogi od njihovih novinara, kao i novinari iz drugih medija, pobjegli su iz Rusije 2022., dodaje se.

Neki od bivših zaposlenika pokrenuli su zasebno tiskano i internetsko izdanje sa sjedištem u Latviji pod nazivom Novaja gazeta Europe, koje su moskovske vlasti proglasile "nepoželjnom organizacijom", čime je praktički zabranjeno u Rusiji. To izdanje nastavit će s radom.

Unutar Rusije, Novaja gazeta istaknula je da joj je internetska stranica blokirana, licenca za tisak oduzeta, a tiskarske strojeve zaplijenile su vlasti.

Također je navela da se jedan od njihovih urednika, Oleg Roldugin, nalazi u kućnom pritvoru gdje čeka suđenje zbog optužbi za zlouporabu osobnih podataka, za što je predviđena kazna do 10 godina zatvora.

Njihove urede u središtu Moskve, iz kojih ih sada izbacuju, također su pretražile vlasti, a ovog je mjeseca pretražen i dom glavnog urednika Sergeja Sokolova.

"Izdržali smo koliko god smo mogli", poručila je Novaja gazeta u svojem oproštajnom priopćenju.

Teme
cenzura mihail gorbačov novaja gazeta rusija

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