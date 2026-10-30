Gasi se ruski list kojeg je novcem od Nobelove nagrade utemeljio Gorbačov: "Ubijeni smo"

Kao i drugi mediji koji nisu pod upravom države, ali je kritiziraju, Novaja gazeta bila je izložena sve većem pritisku nakon što je Rusija 2022. godine započela opći rat u Ukrajini. Uvedena su stroga pravila cenzure koja predviđaju dugogodišnje zatvorske kazne za „diskreditaciju” ruske vojske ili širenje, po ocjeni vlasti, lažnih vijesti.