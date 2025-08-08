Gdje će se sastati Putin i Trump? Spominju se Mađarska, Švicarska, Italija...

Jacqui Heinrich, viša dopisnica Fox Newsa iz Bijele kuće, objavila je na X-u da Rusija preferira Mađarsku, no da još ništa nije odlučeno. Dodala je i da bi pregovori mogli zapeti zbog administrativne prepreke — ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, navodno, poručio je da bi svako teritorijalno ustupanje zahtijevalo nacionalni referendum u Ukrajini.