Gdje će se sastati Putin i Trump? Spominju se Mađarska, Švicarska, Italija...

Fox News javlja da se kao potencijalne lokacije summita američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji bi se mogao održati “krajem idućeg tjedna”, spominju Mađarska, Švicarska, Italija i Ujedinjeni Arapski Emirati.
Jacqui Heinrich, viša dopisnica Fox Newsa iz Bijele kuće, objavila je na X-u da Rusija preferira Mađarsku, no da još ništa nije odlučeno. Dodala je i da bi pregovori mogli zapeti zbog administrativne prepreke — ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, navodno, poručio je da bi svako teritorijalno ustupanje zahtijevalo nacionalni referendum u Ukrajini.
Kremlj potvrđuje summit "u narednim danima”
Podsjetimo, Kremlj je, dan nakon sastanka Trumpova izaslanika Stevea Witkoffa s Putinom u Moskvi, jučer potvrdio da bi se summit Trump–Putin mogao održati “u narednim danima”.
"Dogovor o bilateralnom sastanku na najvišoj razini postignut je u suštini na prijedlog američke strane," rekao je savjetnik Kremlja Jurij Ušakov, uz napomenu da su započele konkretne pripreme između ruske i američke strane, prenosi Index.hr.
